Гвардиола высказался об обвинениях в адрес «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с «Барселоной».

Каталонцев официально обвинили во взяточничестве.

Клубу грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков.

Также «Барса» может стать банкротом и прекратить существование.

«Я точно не видел, чтобы «Барселона» платила судьям для получения выгоды. Не видел такого.

Поэтому я хочу подождать, прежде чем высказать свое мнение, потому что «Барселона» будет защищать свою позицию. Посмотрим.

Уверен в том, что «Барселона» в наше время побеждала, потому что была лучше соперников. В этом я убежден», – сказал Гвардиола.