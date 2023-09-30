Гвардиола высказался об обвинениях в адрес «Барселоны»

Все правильно, Хосеп!
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с «Барселоной».
- Каталонцев официально обвинили во взяточничестве.
- Клубу грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков.
- Также «Барса» может стать банкротом и прекратить существование.
«Я точно не видел, чтобы «Барселона» платила судьям для получения выгоды. Не видел такого.
Поэтому я хочу подождать, прежде чем высказать свое мнение, потому что «Барселона» будет защищать свою позицию. Посмотрим.
Уверен в том, что «Барселона» в наше время побеждала, потому что была лучше соперников. В этом я убежден», – сказал Гвардиола.
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