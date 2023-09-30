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    Гвардиола высказался об обвинениях в адрес «Барселоны»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с «Барселоной».

    • Каталонцев официально обвинили во взяточничестве.
    • Клубу грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков.
    • Также «Барса» может стать банкротом и прекратить существование.

    «Я точно не видел, чтобы «Барселона» платила судьям для получения выгоды. Не видел такого.

    Поэтому я хочу подождать, прежде чем высказать свое мнение, потому что «Барселона» будет защищать свою позицию. Посмотрим.

    Уверен в том, что «Барселона» в наше время побеждала, потому что была лучше соперников. В этом я убежден», – сказал Гвардиола.

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    Источник: Mirror

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    Сегодня, 15:03
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +3743

      CSKA57 1 час назад

      Все правильно, Хосеп!

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