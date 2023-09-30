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    • «Локомотив» – «Пари НН»: прогноз на матч 10 тура чемпионата России, 30 сентября

    «Локомотив» – «Пари НН»: прогноз на матч 10 тура чемпионата России, 30 сентября

    В субботу, 30 сентября, московский «Локомотив» на своем поле сыграет с «Пари НН». Игра состоится в 14:15 по московскому времени.

    «Локомотив»

    «Локо» идет на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. Команда выиграла четыре встречи, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения. Что касается забитых голов, то красно-зеленые наколотили 15 мячей, игра обороны команды пока вызывает вопросы – 14 пропущенных голов.

    «Пари НН»

    Нижегородцы под руководством Юрана вполне неплохо выступают в нынешнем розыгрыше РПЛ. Команда идет на восьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков. «Пари НН» выиграл четыре встречи, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения. Команда забила 9 и пропустила 8 голов.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 6 игр, в которых четырежды побеждал «Локомотив», а «Пари НН» праздновал победу 1 раз.

    Наш прогноз на игру

    Несмотря на турнирное соседство команд, предположим, что именно «Локомотив» является фаворитом этой встречи. Впрочем, обе команды сыграют ярко, и наверняка забьют друг другу голы. Наш прогноз – победа «Локомотива» (1.91), ОЗ Да (1.84).

    Источник: Бомбардир

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