Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 7 тура чемпионата Англии, 30 сентября

    «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 7 тура чемпионата Англии, 30 сентября

    В субботу, 30 сентября, состоится матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» идут на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков. Команда отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на четыре балла. Отметим, «Тоттенхэм» в шести играх национального первенства выиграл четыре встречи, а также дважды сыграл вничью. Что касается разницы забитых и пропущенных мячей, то «шпоры» наколотили 15, но при этом пропустили 7 голов.

    «Ливерпуль»

    «Красные» идут вторыми, имея в своем активе 16 очков. Команда на два балла отстает от лидера. Что касается статистики выступления в АПЛ, то подопечные Клоппа выиграли пять матчей, а в одной встрече сыграли вничью. Отметим, что команда наколотила 15 голов. При этом «красные» пропустили 5 мячей.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 182 матча, в которых «Тоттенхэм» выиграл в 48 матчах, «красные» выиграли 88 встреч.

    Наш прогноз на игру

    На наш взгляд «Ливерпуль» выиграет предстоящую встречу. «Тоттенхэм» тоже на хорошем ходу, но «красные» все-таки ближе к успеху. Наш прогноз – победа «Ливерпуля» (2.25), ТБ 2.5 (1.38).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:51
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+