В субботу, 30 сентября, состоится матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» идут на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков. Команда отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на четыре балла. Отметим, «Тоттенхэм» в шести играх национального первенства выиграл четыре встречи, а также дважды сыграл вничью. Что касается разницы забитых и пропущенных мячей, то «шпоры» наколотили 15, но при этом пропустили 7 голов.

«Красные» идут вторыми, имея в своем активе 16 очков. Команда на два балла отстает от лидера. Что касается статистики выступления в АПЛ, то подопечные Клоппа выиграли пять матчей, а в одной встрече сыграли вничью. Отметим, что команда наколотила 15 голов. При этом «красные» пропустили 5 мячей.

Факты

История противостояния команд насчитывает 182 матча, в которых «Тоттенхэм» выиграл в 48 матчах, «красные» выиграли 88 встреч.

Наш прогноз на игру

На наш взгляд «Ливерпуль» выиграет предстоящую встречу. «Тоттенхэм» тоже на хорошем ходу, но «красные» все-таки ближе к успеху. Наш прогноз – победа «Ливерпуля» (2.25), ТБ 2.5 (1.38).