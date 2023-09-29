В субботу, 30 сентября, состоится матч «Борнмут» – «Арсенал». Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

«Борнмут»

Команда идет только на 17 месте в турнирной таблице, имея все шансы на спуск в зону вылета. В активе «Борнмута» только три очка, а отрыв от команд, прозябающих на последних трех местах составляет только два балла. Отметим, коллектив забил пять голов, но при этом пропустила 11 мячей. У команды в активе нет побед – три ничьи и три поражения.

«Арсенал»

«Канониры» с 14 баллами идут на пятом месте в турнирной таблице. Подопечные Артеты отстают от лидера на 4 балла, имеют в своем активе четыре победы и две ничьи. «Канониры» довольно много забивают – 11 голов, но и пропускают немало – шесть мячей.

Факты

История противостояния команд насчитывает 14 матчей, «Борнмут» выиграл лишь однажды, а вот «канониры» праздновали успех 11 раз.

Наш прогноз на игру

Вполне вероятно, что «Арсенал», несмотря на выездной характер встречи, сумеет обыграть одного из аутсайдеров национального первенства. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.54), ТБ 2.5 (1.52).