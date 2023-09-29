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    • «Борнмут» – «Арсенал»: прогноз на матч 7 тура чемпионата Англии, 30 сентября

    «Борнмут» – «Арсенал»: прогноз на матч 7 тура чемпионата Англии, 30 сентября

    В субботу, 30 сентября, состоится матч «Борнмут» – «Арсенал». Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

    «Борнмут»

    Команда идет только на 17 месте в турнирной таблице, имея все шансы на спуск в зону вылета. В активе «Борнмута» только три очка, а отрыв от команд, прозябающих на последних трех местах составляет только два балла. Отметим, коллектив забил пять голов, но при этом пропустила 11 мячей. У команды в активе нет побед – три ничьи и три поражения.

    «Арсенал»

    «Канониры» с 14 баллами идут на пятом месте в турнирной таблице. Подопечные Артеты отстают от лидера на 4 балла, имеют в своем активе четыре победы и две ничьи. «Канониры» довольно много забивают – 11 голов, но и пропускают немало – шесть мячей.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 14 матчей, «Борнмут» выиграл лишь однажды, а вот «канониры» праздновали успех 11 раз.

    Наш прогноз на игру

    Вполне вероятно, что «Арсенал», несмотря на выездной характер встречи, сумеет обыграть одного из аутсайдеров национального первенства. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.54), ТБ 2.5 (1.52).

    Источник: Бомбардир

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