«Локомотив» и «Пари НН» сыграют в матче 10-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в субботу, 30 сентября.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена».
- Начало – в 14:15 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Локомотив» – «Пари НН»
- победа «Локомотива» – 1.85
- ничья – 3.80
- победа «Пари НН» – 4.40
Источник: Бомбардир