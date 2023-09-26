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    Кобелев сравнил клуб РПЛ с лондонским «Арсеналом»

    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Кобелев оценил выступление самарского клуба в этом сезоне РПЛ.

    «Крылья Советов» у меня оставляют очень хорошее впечатление. Главный принцип и счастье для тренера – когда он сам комплектует команду. Видно, что футболисты подбираются под определeнную модель, думают одинаково, знают, что им делать. Это им помогает.

    Как «Крыльям» получается держать уровень, несмотря на многочисленные уходы лидеров? Повторюсь, что это работа тренера и подбор игроков под модель.

    Я всегда говорил, что в команду необходимо подбирать игроков с одинаковым футбольным мировоззрением. Как тот же «Арсенал», который всегда имел много хороших игроков, но болтался в середине. С приходом Микеля Артеты футболисты стали браться определeнные, отсюда результат», – сказал Кобелев.

    • «Крылья Советов» занимают второе место в РПЛ.
    • Самарский клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 20:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16421

      Алексей З 52 минуты назад

      Идиоты , он сравнил не клубы , а принцип подбора игроков в команду.

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