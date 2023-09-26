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    • Почеттино хранит лимоны в кабинете – так тренер «Челси» избавляется от негативной энергии

    Почеттино хранит лимоны в кабинете – так тренер «Челси» избавляется от негативной энергии

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, как борется с негативной энергией в рабочем кабинете.

    «Я верю в лимоны, но в «Тоттенхэме» они начали работать через полтора-два года. Дайте лимонам время. Они не волшебные, но я все еще верю в них больше, чем когда-либо.

    Сейчас у меня в кабинете есть желтые, зеленые лимоны, разные виды. Я не скрываю – там большая коробка лимонов.

    Всегда думал, что желтые лимоны работают намного лучше зеленых, но теперь я верю в любой цвет. Если бы я мог достать синий лимон, было бы еще лучше.

    Это то, во что мы верим. Если вы хотите иметь хорошую энергию, вам нужно реализовать все то, во что вы верите», – заявил аргентинский специалист.

    • Почеттино возглавил «Челси» прошедшим летом.
    • Команда идет на 14-м месте в таблице АПЛ.
    • До зоны вылета – 4 очка.

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    Источник: The Guardian

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