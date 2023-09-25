Зарема прокомментировала скандальное видео с Промесом из отдела полиции

Зарема Салихова прокомментировала появление скандального видео с участием нападающего «Спартака» Квинси Промеса из отделения полиции в Москве.
«Когда плохие результаты, всегда есть авторитетное мнение бывших игроков на канале «Матч ТВ». Когда хорошие результаты, и «Матч ТВ» не справляется, на помощь приходят другие ресурсы, и льют на Промеса.
Лучший стимул не сбавлять обороты, продолжать забивать и отдавать голевые», – заявила Салихова.
- Против Квинси в Нидерландах идет уголовный процесс.
- Футболист обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
- Кроме того, его подозревают в помощи в организации контрабанды наркотиков.
- Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
Источник: Metaratings