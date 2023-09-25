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    • Зарема прокомментировала скандальное видео с Промесом из отдела полиции

    Зарема прокомментировала скандальное видео с Промесом из отдела полиции

    Зарема Салихова прокомментировала появление скандального видео с участием нападающего «Спартака» Квинси Промеса из отделения полиции в Москве.

    «Когда плохие результаты, всегда есть авторитетное мнение бывших игроков на канале «Матч ТВ». Когда хорошие результаты, и «Матч ТВ» не справляется, на помощь приходят другие ресурсы, и льют на Промеса.

    Лучший стимул не сбавлять обороты, продолжать забивать и отдавать голевые», – заявила Салихова.

    • Против Квинси в Нидерландах идет уголовный процесс.
    • Футболист обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
    • Кроме того, его подозревают в помощи в организации контрабанды наркотиков.
    • Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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    Источник: Metaratings

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