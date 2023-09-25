Юрист «Спартака»: «Друзей Промеса били, применяли средства физического воздействия»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала появление скандального видео из участка полиции с участием нападающего Квинси Промеса.

«Очевидно, что Квинси плохо владеет русским языком. Ему пришлось показывать и объяснять жестами, что к его друзьям применяли средства физического воздействия, били.

Его жесты не говорят о том, что он предлагает сотруднику полиции деньги. На данном видео нет никаких денег. Просто были сделаны красивые заголовки из-за того, что это Промес и клуб «Спартак». Ничего, касающегося уголовного права, в этом видео нет и быть не может.

Действительно, Квинси был довольно вспыльчив, но это ни о чeм не говорит. Языковой барьер играет очень большую роль, эта проблема есть у каждого легионера. Но я могу сказать с полной уверенностью, что данная видеозапись не имеет никакого веса.

Квинси просто кому-то что-то объясняет, вот и всe», – сказала Завьялова.