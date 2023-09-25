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  • Юрист «Спартака»: «Друзей Промеса били, применяли средства физического воздействия»

Юрист «Спартака»: «Друзей Промеса били, применяли средства физического воздействия»

25 сентября 2023, 17:59
15

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала появление скандального видео из участка полиции с участием нападающего Квинси Промеса.

«Очевидно, что Квинси плохо владеет русским языком. Ему пришлось показывать и объяснять жестами, что к его друзьям применяли средства физического воздействия, били.

Его жесты не говорят о том, что он предлагает сотруднику полиции деньги. На данном видео нет никаких денег. Просто были сделаны красивые заголовки из-за того, что это Промес и клуб «Спартак». Ничего, касающегося уголовного права, в этом видео нет и быть не может.

Действительно, Квинси был довольно вспыльчив, но это ни о чeм не говорит. Языковой барьер играет очень большую роль, эта проблема есть у каждого легионера. Но я могу сказать с полной уверенностью, что данная видеозапись не имеет никакого веса.

Квинси просто кому-то что-то объясняет, вот и всe», – сказала Завьялова.

  • Против Квинси в Нидерландах идет уголовный процесс.
  • Футболист обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
  • Кроме того, его подозревают в помощи в организации контрабанды наркотиков.
  • Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (15)
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Napaleon Banapart
1695655204
Средства физического воздействия - это обезьянник с б о м ж а м и вместе.. А этим с б о м ж а м и западло...
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alefreddy
1695658397
а почему сейчас всплыло а не год назад
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Oldtrafford83
1695704636
Вся ситуация в любом случае разрешится, ну и у нас как обычно в стране устроили Малахова) А Промес уже хучу лет живёт в РФ и мог бы хоть как то выучить язык, за такое количество времени это более чем реально
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