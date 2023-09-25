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    • Юрист «Спартака»: «Друзей Промеса били, применяли средства физического воздействия»

    Юрист «Спартака»: «Друзей Промеса били, применяли средства физического воздействия»

    Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала появление скандального видео из участка полиции с участием нападающего Квинси Промеса.

    «Очевидно, что Квинси плохо владеет русским языком. Ему пришлось показывать и объяснять жестами, что к его друзьям применяли средства физического воздействия, били.

    Его жесты не говорят о том, что он предлагает сотруднику полиции деньги. На данном видео нет никаких денег. Просто были сделаны красивые заголовки из-за того, что это Промес и клуб «Спартак». Ничего, касающегося уголовного права, в этом видео нет и быть не может.

    Действительно, Квинси был довольно вспыльчив, но это ни о чeм не говорит. Языковой барьер играет очень большую роль, эта проблема есть у каждого легионера. Но я могу сказать с полной уверенностью, что данная видеозапись не имеет никакого веса.

    Квинси просто кому-то что-то объясняет, вот и всe», – сказала Завьялова.

    • Против Квинси в Нидерландах идет уголовный процесс.
    • Футболист обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
    • Кроме того, его подозревают в помощи в организации контрабанды наркотиков.
    • Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +3320

      alefreddy 24 минуты назад

      а почему сейчас всплыло а не год назад

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +442

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Средства физического воздействия - это обезьянник с б о м ж а м и вместе.. А этим с б о м ж а м и западло...

      0
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      Рейтинг: +35328

      VVM1964 > Napaleon Banapart 1 час назад

      У слова "били" другое значение !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +442

      Napaleon Banapart > VVM1964 55 минут назад

      Били потом.)) Сначала были средства физического воздействия... Через запятую написано. То есть идёт перечисление перенесенных страданий...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4394

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Как это менты терпели, когда какой то сопливый уголовник перед ними понты кидает? По почкам и на нары до выяснения личности. Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13318

      Вомбат > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Это он в Голландии уголовник, а в России герой. Потому и терпели.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3714

      aaaaahhhh > ПалкоВводецъ (returned) 27 минут назад

      судя по твоим комментариям ты сам быдло изрядное. так что не надо из себя праведника строить. ГЫ-ГЫ-ГЫ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2199

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 20 минут назад

      тебе опять полку в жопу ввели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1265

      Айболид 1 час назад

      То есть история уже перестала быть "годичной давности" ?)))))))))))))))))))))

      5
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      Рейтинг: +5122

      Бомбардиръ > Айболид 1 час назад

      Наверно эта баба только что вышла из летаргического сна)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +35328

      VVM1964 > Айболид 1 час назад

      Где ты это вычитал ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1265

      Айболид > VVM1964 1 час назад

      https://bombardir.ru/news/709019-spartak-sdelal-oficialnoe-zayavlenie-po-povodu-skandalnogo-video-promesa-iz-otdela-policii

      1
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      Рейтинг: +35328

      VVM1964 > Айболид 1 час назад

      Я интересовался про то что "перестала быть..."

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      Рейтинг: +1265

      Айболид > VVM1964 28 минут назад

      Чё режим "дурачок" вкл. ?
      Пресслужба заявила , что видео годичной давности , а юриста предупредить забыли .

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      Рейтинг: +2199

      Suvorov71 > Айболид 19 минут назад

      ну головаболит успокойся и наливай, все нормально и голова не заболит

      0
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