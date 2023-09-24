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    • Геркус назвал лучшего игрока матча «Зенит» – «Локо»: «Он сделал важный шаг, чтобы стать большим футболистом»

    Геркус назвал лучшего игрока матча «Зенит» – «Локо»: «Он сделал важный шаг, чтобы стать большим футболистом»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился наблюдениями от просмотра матча с «Зенитом». Московская команда победила со счетом 2:1.

    «Артем Дзюба был вовлечен во все действия команды, даже после замены. Его поддержка у бровки оказалась особенно ценной для партнеров.

    На мой взгляд, лучшим футболистом встречи стал Глушенков. Он сумел вовремя переломить ситуацию своим голом и очень ярко себя проявил. Думаю, что сегодня он сделал важный шаг к тому, чтобы стать большим футболистом», – сказал Геркус.

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    Источник: RT

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    24.09.2023 23:11
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