Геркус назвал лучшего игрока матча «Зенит» – «Локо»: «Он сделал важный шаг, чтобы стать большим футболистом»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился наблюдениями от просмотра матча с «Зенитом». Московская команда победила со счетом 2:1.

«Артем Дзюба был вовлечен во все действия команды, даже после замены. Его поддержка у бровки оказалась особенно ценной для партнеров.

На мой взгляд, лучшим футболистом встречи стал Глушенков. Он сумел вовремя переломить ситуацию своим голом и очень ярко себя проявил. Думаю, что сегодня он сделал важный шаг к тому, чтобы стать большим футболистом», – сказал Геркус.