Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» – «Астон Вилла», 6 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 16:00 по московскому времени.
Предполагаемые стартовые составы на матч:
«Челси»: Санчес, Колвилл, Силва, Дисаси, Густо, Фернандес, Кайседо, Мудрик, Галлахер, Стерлинг, Джэксон
Главный тренер: Маурисио Почеттино
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«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Камара, Луис, Дзаньоло, Магкинн, Уоткинс, Диаби
Главный тренер: Унай Эмери
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Челси» – «Астон Вилла»
Прямой эфир встречи на «Бомбардире».
Источник: Бомбардир