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    • «Челси» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    «Челси» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» – «Астон Вилла», 6 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 16:00 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Челси»: Санчес, Колвилл, Силва, Дисаси, Густо, Фернандес, Кайседо, Мудрик, Галлахер, Стерлинг, Джэксон

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    ___________________________________________________________________________________

    «Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Камара, Луис, Дзаньоло, Магкинн, Уоткинс, Диаби

    Главный тренер: Унай Эмери

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Челси» – «Астон Вилла»

    Прямой эфир встречи на «Бомбардире».

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    Источник: Бомбардир

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