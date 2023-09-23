«Динамо» упрекнуло «Спартак» за затяжку времени: «Лежали на поле, падали»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил судейство в матче 9-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

В поле судил сочинец Павел Кукуян.

«Динамо» пропустило на 7-й минуте от Тео Бонгонда.

Динамовцы опустились на 5-е место в таблице.

«Я согласен с Александром Алаевым. Кукуян, на мой субъективный взгляд, является лучшим российским арбитром нашей лиги.

У меня не было вопросов, за исключением одного момента: количество добавленных минут. Пять минут – мало относительно того, как футболисты «Спартака» тянули время, лежали на поле, падали. Это часть футбола, но на чемпионате мира добавили бы минут 15», – сказал Гафин.