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    • «Динамо» упрекнуло «Спартак» за затяжку времени: «Лежали на поле, падали»

    «Динамо» упрекнуло «Спартак» за затяжку времени: «Лежали на поле, падали»

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил судейство в матче 9-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

    «Я согласен с Александром Алаевым. Кукуян, на мой субъективный взгляд, является лучшим российским арбитром нашей лиги.

    У меня не было вопросов, за исключением одного момента: количество добавленных минут. Пять минут – мало относительно того, как футболисты «Спартака» тянули время, лежали на поле, падали. Это часть футбола, но на чемпионате мира добавили бы минут 15», – сказал Гафин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.09.2023 22:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      Борис-Дмитриев-vkontakte 9 минут назад

      Нормально так). Сейчас нужно быть, как никогда внимательным! Не вестись на всякие разводы в телеге по прогнозам. Найдите в яндексе сервис по фразе: бронзовый прогноз. 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно! Проверено временем.

      0
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      Рейтинг: +2776

      ScarlettOgusania 22 минуты назад

      когда Шуня тянет время, а игроки дырнамы валяются на поле, Гафин этого не замечает) очки розовые сними, член с советом мусоров!

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      Рейтинг: +6265

      Питерский князь 48 минут назад

      Стыдно было смотреть на срамтак.
      А когда увидел, что болельщики срамтака еще и радуются, то понял, что конченные сектанты.
      Адекватные люди освестали бы таку игру команды.
      Если бы Бонгонда не забил гол, а допустим насрал бы на поле, то эти бы бооельщики стали оплалировать, умерли бы от аватций!
      :))))

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      Рейтинг: +8199

      Томик 1 час назад

      Тренер всё сказал, кто виноват. А это какое-то член какого-то там совета... Он может быть и на бильярде даже играть не может.

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      Рейтинг: +19824

      NewLife 1 час назад

      Да, это было, и это отвратительно. Я уже не раз писал, что нужно вводить чистое время, как в хоккее и баскетболе.

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      Рейтинг: +2967

      волчарик 1 час назад

      Ой,ответочка прилетела за неспортивное поведение.Но вся страна знает это другое.

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      Рейтинг: +19824

      NewLife > волчарик 1 час назад

      Привет Клаве))))

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      Рейтинг: +2967

      волчарик > NewLife 1 час назад

      Хорошо при встрече передам.

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