«Динамо» упрекнуло «Спартак» за затяжку времени: «Лежали на поле, падали»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил судейство в матче 9-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).
- В поле судил сочинец Павел Кукуян.
- «Динамо» пропустило на 7-й минуте от Тео Бонгонда.
- Динамовцы опустились на 5-е место в таблице.
«Я согласен с Александром Алаевым. Кукуян, на мой субъективный взгляд, является лучшим российским арбитром нашей лиги.
У меня не было вопросов, за исключением одного момента: количество добавленных минут. Пять минут – мало относительно того, как футболисты «Спартака» тянули время, лежали на поле, падали. Это часть футбола, но на чемпионате мира добавили бы минут 15», – сказал Гафин.
Источник: «Чемпионат»