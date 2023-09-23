Видеообзор матча в котором «Ювенутс» в гостевом матче проиграл команде «Сассуоло» со счетом 4:2 в 5 туре чемпионата Италии по футболу.
На 12-й минуте матча гол забил Лорьянте после ошибки вратаря.
Матиас Винья забил гол в свои ворота на 21-й минуте матча.
Доменико Берарди вывел мм вперед на 41-й минуте.
Влахович упускает голевой момент.
Федерико Кьеза сравнял счет на 78-й минуте матча.
Андреа выводит «Сассуоло» вперед на 82-й минуте.
Гатти забил гол в свои ворота в самой концовке встречи.
Источник: «Бомбардир»