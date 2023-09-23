Видеообзор матча в котором «Ювенутс» в гостевом матче проиграл команде «Сассуоло» со счетом 4:2 в 5 туре чемпионата Италии по футболу.

На 12-й минуте матча гол забил Лорьянте после ошибки вратаря.

Матиас Винья забил гол в свои ворота на 21-й минуте матча.

Доменико Берарди вывел мм вперед на 41-й минуте.

Влахович упускает голевой момент.

Федерико Кьеза сравнял счет на 78-й минуте матча.

Андреа выводит «Сассуоло» вперед на 82-й минуте.

Гатти забил гол в свои ворота в самой концовке встречи.