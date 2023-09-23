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«Челси» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 6 тура АПЛ, 24 сентября

23 сентября 2023, 20:36

В воскресенье, 24 сентября, состоится матч «Челси» – «Астон Вилла». Начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.

«Челси»

«Синие» с неплохим, по крайней мере по именам, составом, идут только на четырнадцатом месте. В активе команды пять очков. Подопечные Почеттино одержали одну победу, по два раза сыграли вничью и потерпели поражения. Команда забивает на уровне условного «Шеффилда» – 5 голов, но и пропускает немного – все те же 5 голов.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы показывают лучшие результаты. Так, подопечные Эмери идут на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 9 очков. Команда на девять баллов отстает от лидирующего «Манчестер Сити».

Факты

Из 162 очных встреч команд, в 66 играх победу праздновали игроки «Челси», а вот «Астон Вилла» выигрывала 60 раза.

Наш прогноз на игру

Турнирное положение «Челси» нельзя назвать приемлемым, впрочем, поверим в «синих», должны же лондонцы начать исправляться. Наш прогноз – победа «Челси» (1.91).

Источник: Бомбардир
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Челси
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