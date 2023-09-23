Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Челси» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 6 тура АПЛ, 24 сентября

    «Челси» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 6 тура АПЛ, 24 сентября

    В воскресенье, 24 сентября, состоится матч «Челси» – «Астон Вилла». Начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.

    «Челси»

    «Синие» с неплохим, по крайней мере по именам, составом, идут только на четырнадцатом месте. В активе команды пять очков. Подопечные Почеттино одержали одну победу, по два раза сыграли вничью и потерпели поражения. Команда забивает на уровне условного «Шеффилда» – 5 голов, но и пропускает немного – все те же 5 голов.

    «Астон Вилла»

    Бирмингемцы показывают лучшие результаты. Так, подопечные Эмери идут на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 9 очков. Команда на девять баллов отстает от лидирующего «Манчестер Сити».

    Факты

    Из 162 очных встреч команд, в 66 играх победу праздновали игроки «Челси», а вот «Астон Вилла» выигрывала 60 раза.

    Наш прогноз на игру

    Турнирное положение «Челси» нельзя назвать приемлемым, впрочем, поверим в «синих», должны же лондонцы начать исправляться. Наш прогноз – победа «Челси» (1.91).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 