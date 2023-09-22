В субботу, 23 сентября, состоится матч «Спартак» – «Динамо». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Спартак»

Красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля выиграли четыре матча, в одной встрече сыграли вничью, и потерпели три поражения. Команда забила 13 голов, но при этом пропустила 12 мячей – один из худших показателей в лиге. Отметим, в активе красно-белых 13 очков, и команда отстает от лидирующего «Краснодара» на пять баллов.

«Динамо»

Бело-голубые идут на четвертом месте, имея в своем активе 15 очков. Команда в рамках РПЛ одержала четыре победы, трижды сыграла вничью, потерпела одно поражение. Подопечные Лички наколотили 16 голов и пропустили 13 мячей.

Факты

История противостояния команд насчитывает 208 встреч, в которых «Спартак» выигрывал 80 раз, а «Динамо» праздновало победу 57 раз.

Наш прогноз на игру

Принципиальная игра для обеих команд. На наш взгляд, поединок получится ярким и богатым на события, а голы забьют обе команды. Наш прогноз – победа «Спартака»(2.05), обе забьют(1.47).