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    «Спартак» – «Динамо»: прогноз на матч 9 тура РПЛ, 23 сентября

    В субботу, 23 сентября, состоится матч «Спартак»«Динамо». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

    «Спартак»

    Красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля выиграли четыре матча, в одной встрече сыграли вничью, и потерпели три поражения. Команда забила 13 голов, но при этом пропустила 12 мячей – один из худших показателей в лиге. Отметим, в активе красно-белых 13 очков, и команда отстает от лидирующего «Краснодара» на пять баллов.

    «Динамо»

    Бело-голубые идут на четвертом месте, имея в своем активе 15 очков. Команда в рамках РПЛ одержала четыре победы, трижды сыграла вничью, потерпела одно поражение. Подопечные Лички наколотили 16 голов и пропустили 13 мячей.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 208 встреч, в которых «Спартак» выигрывал 80 раз, а «Динамо» праздновало победу 57 раз.

    Наш прогноз на игру

    Принципиальная игра для обеих команд. На наш взгляд, поединок получится ярким и богатым на события, а голы забьют обе команды. Наш прогноз – победа «Спартака»(2.05), обе забьют(1.47).

    Источник: Бомбардир

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