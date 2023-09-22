В субботу, 23 сентября, состоится матч «Балтика» – «Ахмат». Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

«Балтика»

Балтийцы пока прозябают на дне турнирной таблицы. В активе подопечных Сергея Игнашевича только 4 очка, набранные в восьми играх национального первенства. «Балтика» потерпела шесть поражений, по разу победила и сыграла вничью. Балтийцы наколотили восемь голов, но при этом пропустили 15 мячей.

«Ахмат»

Мирослав Ромащенко, возглавив «Ахмат», подарил фанатам грозненцев надежды на радужное будущее. Под руководством белорусского специалиста команда хорошо преобразилась и отстранилась от зоны вылета. В активе «Ахмата» 11 очков, команда забила 11 и пропустила 9 мячей.

Факты

История противостояния команд насчитывает 17 матчей, в которых «Балтика» побеждала 6 раз. Грозненцы выигрывали в 10 встречах.

Наш прогноз на игру

Обе команды сделают все, чтобы победить в этом матче, «Ахмат», по крайней мере на бумаге, выглядит фаворитом, но сбрасывать со счетов хозяев нельзя. Предположим, что результатом игры станет ничья. Наш прогноз – ничья (3.35).