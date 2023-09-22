Эдегор высказался о продлении контракта с «Арсеналом»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор поделился эмоциями в связи с подписанием нового контракта с клубом.
- Стороны продлили соглашение до лета 2028 года.
- По информации THe Athletic, норвежец стал самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала».
«Подписание нового контракта было для меня очень простым решением по множеству причин. То, что мы сейчас делаем как клуб, особенное, и я хочу быть частью этого.
Я очень рад тому, что здесь будет. Я нашeл место, где смогу по-настоящему обосноваться и назвать его своим домом.
Моя история, возможно, немного другая, так как я ездил по разным клубам с 16 лет. В «Арсенале» я с первого дня чувствовал себя прекрасно, и теперь это определeнно мой дом.
Я просто хочу сказать спасибо всем, кто работает в клубе и, конечно же, нашим замечательным болельщикам. Продолжу делать всe, чтобы этот клуб добивался успеха в ближайшие годы», – сказал Эдегор.
Источник: сайт «Арсенала»