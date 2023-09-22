Эдегор высказался о продлении контракта с «Арсеналом»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор поделился эмоциями в связи с подписанием нового контракта с клубом.

Стороны продлили соглашение до лета 2028 года.

По информации THe Athletic, норвежец стал самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала».

«Подписание нового контракта было для меня очень простым решением по множеству причин. То, что мы сейчас делаем как клуб, особенное, и я хочу быть частью этого.

Я очень рад тому, что здесь будет. Я нашeл место, где смогу по-настоящему обосноваться и назвать его своим домом.

Моя история, возможно, немного другая, так как я ездил по разным клубам с 16 лет. В «Арсенале» я с первого дня чувствовал себя прекрасно, и теперь это определeнно мой дом.

Я просто хочу сказать спасибо всем, кто работает в клубе и, конечно же, нашим замечательным болельщикам. Продолжу делать всe, чтобы этот клуб добивался успеха в ближайшие годы», – сказал Эдегор.