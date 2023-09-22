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    • Ивич рассказал, как отреагирует, если Галицкий будет выбирать игроков на матчи «Краснодара»

    Ивич рассказал, как отреагирует, если Галицкий будет выбирать игроков на матчи «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, как отреагирует, если руководство клуба попросит его выпустить определенных футболистов.

    «Никто не может указывать мне, какого игрока выпустить на поле, потому что если такое произойдет, меня в «Краснодаре» не будет! В тот же день я скажу: «Пока-пока! Чао!»

    Это не для меня. Это было моим условием с самого начала работы, ведь я несу ответственность за команду.

    Да, мы можем обсуждать что-то с руководством, с помощниками, но в конце концов это будет мое решение. Моя цель – выиграть матч наилучшим из способов, – сказал Ивич.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от «Зенита» – 1 очко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16293

      Алексей З 21 минуту назад

      Зенит уже забздел и начались взбросы в подшефных СМИ для раскачивания климата у конкурентов. Давайте лбами Ивича и Галицкого столкнём , вдруг что-то из этого получится.

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