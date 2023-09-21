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  • Лавров предложил БРИКС подумать о создании футбольной команды

Лавров предложил БРИКС подумать о создании футбольной команды

21 сентября 2023, 19:57
3

Глава МИД России Сергей Лавров упомянул о футболе, выступая на министерской встрече стран БРИКС на полях 78-ой сессии Генассамблеи ООН.

«Наша страна полноценно заступает на «вахту» председателя с будущего года. Но по традиции именно мы проводим сейчас такое заседание в рамках мероприятий Генеральной Ассамблеи.

В ближайшее время распространим программу своего председательства с учетом того, что нас уже будет одиннадцать. Думаю, Бразилия особо отмечает, что одиннадцать – это состав футбольной команды.

Может быть, нам подумать о том, чтобы сделать футбольную команду БРИКС», – сказал Лавров.

  • Сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
  • С 1 января 2024-го к ним присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия.

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Источник: сайт МИД России
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (3)
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NewLife
1695318490
Так за синит уже почти Брикс играет.
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Hala Madrid
1695321677
Как обычно, вместо прогрессивных идей, абсолютная бредятина.
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Давид59
1695355838
Ещё один футбольный специалист. После биатлонистов и депутатов.
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