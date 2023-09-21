Лавров предложил БРИКС подумать о создании футбольной команды

Глава МИД России Сергей Лавров упомянул о футболе, выступая на министерской встрече стран БРИКС на полях 78-ой сессии Генассамблеи ООН.

«Наша страна полноценно заступает на «вахту» председателя с будущего года. Но по традиции именно мы проводим сейчас такое заседание в рамках мероприятий Генеральной Ассамблеи.

В ближайшее время распространим программу своего председательства с учетом того, что нас уже будет одиннадцать. Думаю, Бразилия особо отмечает, что одиннадцать – это состав футбольной команды.

Может быть, нам подумать о том, чтобы сделать футбольную команду БРИКС», – сказал Лавров.

Сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

С 1 января 2024-го к ним присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия.

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