Аршавин подвел итоги года для сборной России

Андрей Аршавин высказался о результатах сборной России в 2024 году и ее перспективах в 2025-м.

В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.

Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.

«Наверное, забыто, что в этом году мы обыграли достаточно сильные команды Сербии и Камеруна. Нужно отметить, что в этих встречах сборная выглядела достойно.

А то, что последние матчи были с командами более низкого класса, наверное, не было шансов договориться с другими.

С такими сборными, как Бруней, можно играть максимум один раз в год. Если играть каждые два месяца, то это будет фарс и будет не так интересно и забавно, как сейчас.

Перспективы сборной на следующий год для меня туманны, потому что все зависит не от футболистов и РФС, а от текущей ситуации», – заявил Аршавин.

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