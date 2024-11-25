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    Аршавин подвел итоги года для сборной России

    Андрей Аршавин высказался о результатах сборной России в 2024 году и ее перспективах в 2025-м.

    • В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
    • Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
    • Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.

    «Наверное, забыто, что в этом году мы обыграли достаточно сильные команды Сербии и Камеруна. Нужно отметить, что в этих встречах сборная выглядела достойно.

    А то, что последние матчи были с командами более низкого класса, наверное, не было шансов договориться с другими.

    С такими сборными, как Бруней, можно играть максимум один раз в год. Если играть каждые два месяца, то это будет фарс и будет не так интересно и забавно, как сейчас.

    Перспективы сборной на следующий год для меня туманны, потому что все зависит не от футболистов и РФС, а от текущей ситуации», – заявил Аршавин.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings

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    25.11.2024 22:31
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