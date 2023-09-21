Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Газзаев раскритиковал летнюю трансферную кампанию ЦСКА

    Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил трансферную кампанию московского клуба прошедшим летом.

    «На мой взгляд, руководство ЦСКА должно было оказать более весомую поддержку своему главному тренеру Владимиру Федотову во время летней трансферной кампании.

    Последние ничейные результаты в основное время лишь подтверждают это. К сожалению, мы не увидели откровенно качественных приобретений – и это при том, что команда заняла второе место в прошлом сезоне чемпионата России и стала обладателем Кубка.

    «Зенит» и «Спартак» подумали о длине скамейки. В 2005 году, когда ЦСКА добился победы в Кубке УЕФА, семь позиций в стартовом составе претерпели изменения по сравнению с той командой, которая выиграла национальное первенство в 2003 году.

    Безусловно, были приобретены интересные молодые футболисты вроде Файзуллаева, но этого крайне мало. Тем более что этим игрокам понадобится ещe некоторое время на адаптацию.

    Стоило подумать о нескольких усилениях в обороне, средней линии и атаке», – сказал Газзаев.

    • ЦСКА идет на 7-м месте в РПЛ, набрав 12 очков в 8 турах.
    • Клуб потратил на усиление состава 12,3 млн евро.

    Новости по теме
    Газзаев отреагировал на заявление УЕФА, что Россию не вернут до окончания СВО 11
    Радимов – о Газзаеве: «Народ знает, с кем связаны беды «Алании» и многолетние тянущиеся долги» 7
    Лайзанс объяснил тренерский успех Газзаева 2
    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 