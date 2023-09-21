Газзаев раскритиковал летнюю трансферную кампанию ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил трансферную кампанию московского клуба прошедшим летом.

«На мой взгляд, руководство ЦСКА должно было оказать более весомую поддержку своему главному тренеру Владимиру Федотову во время летней трансферной кампании.

Последние ничейные результаты в основное время лишь подтверждают это. К сожалению, мы не увидели откровенно качественных приобретений – и это при том, что команда заняла второе место в прошлом сезоне чемпионата России и стала обладателем Кубка.

«Зенит» и «Спартак» подумали о длине скамейки. В 2005 году, когда ЦСКА добился победы в Кубке УЕФА, семь позиций в стартовом составе претерпели изменения по сравнению с той командой, которая выиграла национальное первенство в 2003 году.

Безусловно, были приобретены интересные молодые футболисты вроде Файзуллаева, но этого крайне мало. Тем более что этим игрокам понадобится ещe некоторое время на адаптацию.

Стоило подумать о нескольких усилениях в обороне, средней линии и атаке», – сказал Газзаев.