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    Глушаков дал интервью в форме нового клуба

    Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков тренируется с костромским «Спартаком».

    «Что я делаю в Ромашкове? Приехал потренироваться, поддержать форму и поделиться опытом с ребятами.

    Говорят, что я стану костромским спартаковцем? Возможно, но контракт еще не подписал. Время покажет.

    Появилась новость, что я не буду выступать в Медиалиге? Ну это они там решили, я еще не разговаривал с Димой Егоровым. Посмотрим, как будет складываться ситуация», – сказал Глушаков в интервью пресс-службе клуба.

    • Денис уже 3 месяца ищет новый клуб после ухода из «Пари НН».
    • Он брал РПЛ со «Спартаком».

    Фото: телеграм-канал костромского «Спартака».

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    Источник: телеграм-канал «Спартака» К

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1059

      г.Онега 1 час назад

      Закат карьеры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7660

      Semenycch 3 часа назад

      В Костроме другого названия клубу не придумали?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1816

      Спартач80 > Semenycch 2 часа назад

      Надо было назвать позорным Зенитом?...

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