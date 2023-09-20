Глушаков дал интервью в форме нового клуба

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков тренируется с костромским «Спартаком».

«Что я делаю в Ромашкове? Приехал потренироваться, поддержать форму и поделиться опытом с ребятами.

Говорят, что я стану костромским спартаковцем? Возможно, но контракт еще не подписал. Время покажет.

Появилась новость, что я не буду выступать в Медиалиге? Ну это они там решили, я еще не разговаривал с Димой Егоровым. Посмотрим, как будет складываться ситуация», – сказал Глушаков в интервью пресс-службе клуба.

Денис уже 3 месяца ищет новый клуб после ухода из «Пари НН».

Он брал РПЛ со «Спартаком».

Фото: телеграм-канал костромского «Спартака».

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