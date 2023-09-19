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    Агкацев объяснил, как отразил удары Тюкавина и Смолова

    Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев дал комментарий после матча с «Динамо».

    Команды сыграли вничью в основное время. В серии пенальти краснодарцы выиграли, а Агкацев отразил два удара – от Константина Тюкавина и Федора Смолова.

    – Готовимся к каждой серии, разбираем, анализируем, сегодняшний матч не был исключением. Рад, что удалось отбить два удара. Первый – предполагал, потому что Тюкавин большинство ударов наносит в этот угол. А Федя начал ждать моего движения, я остался в центре, поэтому, наверное, он немного растерялся. Это очень важная победа для нас.

    – Был нервный первый тайм, у «Краснодара» не шла игра, почему?

    – Не знаю, в перерыве мы поговорили. Первый тайм не получился, будем анализировать, чтобы впредь такого не повторялось.

    – В одном эпизоде убежали далеко за мячом. Досталось от тренера?

    – Нет, немного не рассчитал траекторию полета мяча.

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    Источник: «Матч ТВ»

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