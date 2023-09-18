«Локомотив» ищет психолога – команда идет на восьмом месте

«Локомотив» открыл вакансию спортивного психолога. Это случилось на следующий день после поражения от «Оренбурга» в 8-м туре РПЛ (0:2).
Перечислены следующие обязанности, которые будет выполнять успешный кандидат:
- психологическая диагностика;
- коррекционная работа;
- консультирование родителей, детей, тренеров;
- психологическое просвещение;
- психологическая профилактика;
- повышение ментальной силы воспитанников;
- разработка и проведение когнитивных игр и упражнений;
- участие в учебно-тренировочном процессе;
- выезд с командой на соревнования.
Источник: hh