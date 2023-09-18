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    • «Локомотив» ищет психолога – команда идет на восьмом месте

    «Локомотив» ищет психолога – команда идет на восьмом месте

    «Локомотив» открыл вакансию спортивного психолога. Это случилось на следующий день после поражения от «Оренбурга» в 8-м туре РПЛ (0:2).

    Перечислены следующие обязанности, которые будет выполнять успешный кандидат:

    • психологическая диагностика;
    • коррекционная работа;
    • консультирование родителей, детей, тренеров;
    • психологическое просвещение;
    • психологическая профилактика;
    • повышение ментальной силы воспитанников;
    • разработка и проведение когнитивных игр и упражнений;
    • участие в учебно-тренировочном процессе;
    • выезд с командой на соревнования.

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    Источник: hh

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