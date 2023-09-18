Сперцян рассказал, как отреагировал на то, что «Краснодар» не отпустил его в Европу

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал нежелание клуба отпускать его в Европу минувшим летом.

– Ты так и не уехал в Европу, хотя вероятность была довольно высокой. Не разочарован?

– Трудно сказать, что я разочарован. Но я, конечно же, немного расстроился. Потому что я считаю, что я заслужил этот шанс играть в Европе.

Но сейчас я в «Краснодаре», и все мои мысли здесь, с командой. Впереди очень важный сезон. Мы будем продолжать работать и биться за чемпионство. И я сделаю все, чтобы у меня был еще один шанс