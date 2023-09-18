Сперцян рассказал, как отреагировал на то, что «Краснодар» не отпустил его в Европу

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал нежелание клуба отпускать его в Европу минувшим летом.
– Ты так и не уехал в Европу, хотя вероятность была довольно высокой. Не разочарован?
– Трудно сказать, что я разочарован. Но я, конечно же, немного расстроился. Потому что я считаю, что я заслужил этот шанс играть в Европе.
Но сейчас я в «Краснодаре», и все мои мысли здесь, с командой. Впереди очень важный сезон. Мы будем продолжать работать и биться за чемпионство. И я сделаю все, чтобы у меня был еще один шанс
- Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне у него 8 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
- Сперцян стоит 12 миллионов евро.
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна