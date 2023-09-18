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    • Сперцян рассказал, как отреагировал на то, что «Краснодар» не отпустил его в Европу

    Сперцян рассказал, как отреагировал на то, что «Краснодар» не отпустил его в Европу

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал нежелание клуба отпускать его в Европу минувшим летом.

    – Ты так и не уехал в Европу, хотя вероятность была довольно высокой. Не разочарован?

    – Трудно сказать, что я разочарован. Но я, конечно же, немного расстроился. Потому что я считаю, что я заслужил этот шанс играть в Европе.

    Но сейчас я в «Краснодаре», и все мои мысли здесь, с командой. Впереди очень важный сезон. Мы будем продолжать работать и биться за чемпионство. И я сделаю все, чтобы у меня был еще один шанс

    • Сперцян – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне у него 8 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
    • Сперцян стоит 12 миллионов евро.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 13:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +98

      ramblernasheveverything 2 часа назад

      И я сделаю все, чтобы у меня был еще один шанс====
      Чувак, да ты гонишь.У тебя уже был шанс, а ты лишь -"немного расстроился". Сиди в Краснодаре до своей пенсии.Большего не стоишь.

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      Рейтинг: +5035

      Ziklop 2 часа назад

      надо было его отпустить, а то совсем обленится в нашей пешеходной лиге.
      хороший игрок , но выносливости нет! устаёт и встаёт.

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      Рейтинг: +1532

      SLADE2019 2 часа назад

      Ну, если Краснодар станет чемпионом, то при всей не совсем высокой цене этого звания в настоящее время, будет не совсем обидно, что не уехал, а вот, если и чемпионом стать не удастся, будет очень досадно за практически потерянный сезон.

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      Рейтинг: +6324

      fakeid 2 часа назад

      да этот уедет в любом случае. молодой, голы забивает, команда на первом месте, явно он на радарах у европейских клубов.

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