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    • Федотов одним словом описал настроение по итогам трансферной кампании ЦСКА

    Федотов одним словом описал настроение по итогам трансферной кампании ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов удовлетворен летне-осенней работой клуба на рынке.

    «Как настроение после трансферного окна ЦСКА? Великолепно. Нет лишних, посторонних людей. Есть обойма, работа продолжается. Горевать нет времени. И это не наш стиль. Нам нужно показывать футбол, набирать очки и с оптимизмом смотреть вперeд», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

    ЦСКА летом купил 4 игроков:

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19299

      paracetamol 4 минуты назад

      Узбек, самый дешевый, оказался самым лучшим. Однако!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6070

      Питерский князь 39 минут назад

      С каким оптимизмов?
      В Питере, мы вас с вашим оптимизмом размажем.
      :)))

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