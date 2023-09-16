Федотов одним словом описал настроение по итогам трансферной кампании ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов удовлетворен летне-осенней работой клуба на рынке.
«Как настроение после трансферного окна ЦСКА? Великолепно. Нет лишних, посторонних людей. Есть обойма, работа продолжается. Горевать нет времени. И это не наш стиль. Нам нужно показывать футбол, набирать очки и с оптимизмом смотреть вперeд», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».
ЦСКА летом купил 4 игроков:
- форвард Виктор Давила (5 миллионов евро);
- защитник Келлвен (4,5 миллиона);
- защитник Мойзес (2,3 миллиона);
- Аббосбек Файзуллаев (500 тысяч).
Источник: «Бомбардир»