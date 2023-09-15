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    • Кто виноват в упущенной победе «Динамо» над «Пари НН» – ответ Смолова

    Кто виноват в упущенной победе «Динамо» над «Пари НН» – ответ Смолова

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов подытожил матч восьмого тура РПЛ против «Пари НН» (1:1). Москвичи пропустили на 88-й минуте.

    «Нам нужно отдать должное «Пари НН», потому что они переломили ход игры. В первом тайме игра проходила с нашим преимуществом, было много моментов, нужно было забивать больше.

    Не хочется искать оправданий, мы сами виноваты во всем», – сказал Смолов в эфире «Матч ТВ», которого признали лучшим в игре.

    • «Динамо» упустило шанс выйти в лидеры.
    • Москвичи не проигрывают в РПЛ 7 матчей подряд.
    • «Пари НН» занимает 8-е место в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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