Кто виноват в упущенной победе «Динамо» над «Пари НН» – ответ Смолова

Нападающий «Динамо» Федор Смолов подытожил матч восьмого тура РПЛ против «Пари НН» (1:1). Москвичи пропустили на 88-й минуте.
«Нам нужно отдать должное «Пари НН», потому что они переломили ход игры. В первом тайме игра проходила с нашим преимуществом, было много моментов, нужно было забивать больше.
Не хочется искать оправданий, мы сами виноваты во всем», – сказал Смолов в эфире «Матч ТВ», которого признали лучшим в игре.
- «Динамо» упустило шанс выйти в лидеры.
- Москвичи не проигрывают в РПЛ 7 матчей подряд.
- «Пари НН» занимает 8-е место в РПЛ.
Источник: Sport24