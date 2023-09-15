Кто виноват в упущенной победе «Динамо» над «Пари НН» – ответ Смолова

Нападающий «Динамо» Федор Смолов подытожил матч восьмого тура РПЛ против «Пари НН» (1:1). Москвичи пропустили на 88-й минуте.

«Нам нужно отдать должное «Пари НН», потому что они переломили ход игры. В первом тайме игра проходила с нашим преимуществом, было много моментов, нужно было забивать больше.

Не хочется искать оправданий, мы сами виноваты во всем», – сказал Смолов в эфире «Матч ТВ», которого признали лучшим в игре.