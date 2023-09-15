Абаскаль рассказал, как Месси учился в школе

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль учился в одной школе с Лионелем Месси. Испанский специалист признался, что футболисту не нравилось туда ходить.

– Вы учились в одной школе с Лео Месси. Каким он был тогда?

– Ему школа совсем не нравилась. И Месси делал все, чтобы избегать ее и поскорее оказаться на площадке с мячом.

Помню матч молодежных команд «Севильи» и «Барселоны» U19. «Севилье» было сложно, она почти не выходила со своей половины, но терпела. Держался счет 0:0, пока на замену не вышел 16-летний Месси. Да, ему было 16, а не 19!

Лео вышел после перерыва и забил четыре. И это были не просто голы – он их сделал сам, буквально заходил в ворота с мячом.