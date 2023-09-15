В субботу, 16 сентября, «Спартак» на своем поле сыграет с «Сочи». Игра пройдет в рамках 8 тура розыгрыша РПЛ. Поединок запланирован на 19:00 по московскому времени.

Красно-белые идут на девятом месте в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 10 очков, и отстает от лидирующего «Краснодара» на солидные семь баллов. Отметим, команда выиграла три матча, потерпела три поражения, и в одной встрече сыграла вничью. Красно-белые забили и пропустили по 12 голов.

Южане с шестью очками идут на 12 месте. Команда выиграла в двух матчах, а еще в пяти поединках потерпела поражение. Подопечные Дмитрия Хохлова забили восемь голов и пропустили одиннадцать мячей.

Статистика

В последних пяти матчах «Спартак» и «Сочи» по два раза выиграли в очных поединках, а в одном матче сыграли вничью. При этом, южане забили шесть голов, а москвичи ответили 7 забитыми голами.

Наш прогноз на игру

Если подопечные Гильермо Абаскаля намерены бороться за чемпионство, то команда должна побеждать «Сочи». Поверим в красно-белых, и предположим, что именно «народная команда» выйдет победителем из этой встречи. Наш прогноз – победа «Спартака»(1.65).