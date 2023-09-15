«Фиорентина» и «Аталанта» сыграют в матче 4-го тура Серии А.
Угадай победителя и получи 2000 рублей
- Игра состоится в воскресенье, 17 сентября.
- Встреча пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».
- Начало – в 19:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на «Бомбардире»
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Фиорентина» – «Аталанта»
- победа «Фиорентины» – 2.50
- ничья – 3.60
- победа «Аталанты» – 2.80
Источник: Бомбардир