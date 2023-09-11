Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    В «Локомотиве» назвали позиции, требующие усиления

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, каких игроков ищет клуб для усиления состава.

    «Наметили, какие позиции наш спортивный блок и селекционная служба должны попытаться усилить до окончания трансферного окна.

    Это не секрет, мы приоритетно говорили о центральном нападающем и центральном защитнике, а также, по возможности, об игроке в опорную зону.

    Сейчас спортивный блок занимается этим вопросом. Сегодня будем снова взаимодействовать с коллегами и смотреть, что наработали за выходные», – сообщил Нагорных.

    • «Локо» набрал 12 очков в 7 турах РПЛ и занимает 6-е место в таблице.
    • Трансферное окно в России закроется 14 сентября.

    Новости по теме
    Изидор сравнил безопасность в Москве и Санкт-Петербурге 1
    В «Локо» объяснили, почему отпустили Изидора в «Зенит», а не в Лигу 1
    «Локомотив» раскрыл сумму обязательного выкупа Изидора, которую заплатит «Зенит» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 