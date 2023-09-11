В «Локомотиве» назвали позиции, требующие усиления

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, каких игроков ищет клуб для усиления состава.

«Наметили, какие позиции наш спортивный блок и селекционная служба должны попытаться усилить до окончания трансферного окна.

Это не секрет, мы приоритетно говорили о центральном нападающем и центральном защитнике, а также, по возможности, об игроке в опорную зону.

Сейчас спортивный блок занимается этим вопросом. Сегодня будем снова взаимодействовать с коллегами и смотреть, что наработали за выходные», – сообщил Нагорных.