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  • «Очень смешно»: Журавель – о назначении Феллера в сборную Германии

«Очень смешно»: Журавель – о назначении Феллера в сборную Германии

10 сентября 2023, 19:32
15

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель прокомментировал приход на пост главного тренера сборной Германии Руди Феллера. Он в качестве и.о. сменил Ханса-Дитера Флика.

«Это очень смешно – что системная футбольная нация, поставляющая тренеров в топовые лиги и распространяющая передовые идеи, доверяет свою сборную человеку, который не тренирует почти два десятилетия.

Поиск решения в глубоком прошлом – это вообще показатель сильно кризисного пространства. Как болельщики Локо всe время просили вернуть Юрия Сeмина или спартаковские – Олега Романцева. Это происходит от нездоровой рефлексии и от обаяния былым успехом.

У Феллера такой успех случился в 2002 году, когда Германия доползла до финала ЧМ. Именно доползла – это была ужасная, жутко скучная сборная. Даже «Спартак» (давно) и «Локо» (недавно) уже успокоились относительно своих легенд.

И тут появилась сборная Германии», – написал Журавель.

  • На постоянную работу в сборную Германии может прийти Юлиан Нагельсман.
  • У Германии 5 матчей подряд без побед.
  • Команда готовится к домашнему Евро-2024.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Германия. Бундеслига Германия
Комментарии (15)
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Alemann
1694365501
Если не изменяет память, он уже был тренером сборной. С не лучшими последствиями для оной.
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BoevStas1
1694367434
Придурок Ты Журавушка))он же ИО пока не подпишут нового. ..
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edw7777
1694367461
Журавель, тебя не спросили...
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mutabor0992
1694371219
И этот юродивый туда же...Феллер -ЛЕГЕНДА!А с такой фамилией, как на тв то взяли?По блату.Через кровать.
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SLADE2019
1694409620
Хорошее все-таки, с позволения сказать место интернет. Где еще на всеобщее обозрение будет выставлено мнение ничтожество о величине? Как у этого гнуса еще язык поворачивался критику на Феллера наводить? Натуральная вонючка, думающая, что специалист.
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