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    • «Очень смешно»: Журавель – о назначении Феллера в сборную Германии

    «Очень смешно»: Журавель – о назначении Феллера в сборную Германии

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель прокомментировал приход на пост главного тренера сборной Германии Руди Феллера. Он в качестве и.о. сменил Ханса-Дитера Флика.

    «Это очень смешно – что системная футбольная нация, поставляющая тренеров в топовые лиги и распространяющая передовые идеи, доверяет свою сборную человеку, который не тренирует почти два десятилетия.

    Поиск решения в глубоком прошлом – это вообще показатель сильно кризисного пространства. Как болельщики Локо всe время просили вернуть Юрия Сeмина или спартаковские – Олега Романцева. Это происходит от нездоровой рефлексии и от обаяния былым успехом.

    У Феллера такой успех случился в 2002 году, когда Германия доползла до финала ЧМ. Именно доползла – это была ужасная, жутко скучная сборная. Даже «Спартак» (давно) и «Локо» (недавно) уже успокоились относительно своих легенд.

    И тут появилась сборная Германии», – написал Журавель.

    • На постоянную работу в сборную Германии может прийти Юлиан Нагельсман.
    • У Германии 5 матчей подряд без побед.
    • Команда готовится к домашнему Евро-2024.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 19:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4425

      mutabor0992 1 час назад

      И этот юродивый туда же...Феллер -ЛЕГЕНДА!А с такой фамилией, как на тв то взяли?По блату.Через кровать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16212

      Алексей З 2 часа назад

      Придурок , куда ты лезешь. Знай своё место с черданцем на подсосе у Канделаки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1175

      edw7777 2 часа назад

      Журавель, тебя не спросили...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      BoevStas1 2 часа назад

      Придурок Ты Журавушка))он же ИО пока не подпишут нового. ..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +520

      Alemann 3 часа назад

      Если не изменяет память, он уже был тренером сборной. С не лучшими последствиями для оной.

      0
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      Рейтинг: +19800

      ilichkadr > Alemann 3 часа назад

      Да, было дело. Руди был одним из лучших напов сборной Германии, но тренер из него никакущий.

      1
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      Рейтинг: +7252

      Из Твери Леха > Alemann 3 часа назад

      Финал ЧМ 2002 с говёным составом.

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      Рейтинг: +520

      Alemann > Из Твери Леха 2 часа назад

      Да, точно.

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