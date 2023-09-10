«Очень смешно»: Журавель – о назначении Феллера в сборную Германии

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель прокомментировал приход на пост главного тренера сборной Германии Руди Феллера. Он в качестве и.о. сменил Ханса-Дитера Флика.
«Это очень смешно – что системная футбольная нация, поставляющая тренеров в топовые лиги и распространяющая передовые идеи, доверяет свою сборную человеку, который не тренирует почти два десятилетия.
Поиск решения в глубоком прошлом – это вообще показатель сильно кризисного пространства. Как болельщики Локо всe время просили вернуть Юрия Сeмина или спартаковские – Олега Романцева. Это происходит от нездоровой рефлексии и от обаяния былым успехом.
У Феллера такой успех случился в 2002 году, когда Германия доползла до финала ЧМ. Именно доползла – это была ужасная, жутко скучная сборная. Даже «Спартак» (давно) и «Локо» (недавно) уже успокоились относительно своих легенд.
И тут появилась сборная Германии», – написал Журавель.
- На постоянную работу в сборную Германии может прийти Юлиан Нагельсман.
- У Германии 5 матчей подряд без побед.
- Команда готовится к домашнему Евро-2024.