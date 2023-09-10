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    Лайзанс объяснил уникальность Гинера

    Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс раскрыл уникальность президента клуба Евгения Гинера.

    – Чем уникален Гинер?

    – Умением подбора кадров. Насколько знаю, многие люди, которых приглашал Гинер, до сих пор работают в клубе. И это замечательно – они знают законы и порядки, какие задачи ставятся в клубе. А самое главное – знают, как надо работать, чтобы достичь результатов. Гинер создал нынешний ЦСКА: пригласил менеджеров, тренеров, а тренеры, опять же, пригласили тех футболистов, о которых все мечтали. Совокупность этих факторов дала клубу результат.

    • Гинер владеет ЦСКА более 20 лет.
    • При нем клуб выиграл Кубок УЕФА.
    • ЦСКА сейчас идет в РПЛ 7-м.

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    Источник: Sport24

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