В 6 туре отборочного цикла ЧЕ – 2024 сборная Ирландии на своем поле сыграет со сборной Нидерландов. Встреча пройдет на стадионе «Авива» в Дублине, в воскресенье, 10 сентября. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени.

Ирландия

Вряд ли Ирландия сможет претендовать на что-то серьезное по итогам отборочного турнира. Команда идет на четвертом месте, имеет в своем активе три очка, и отстает от идущих вторыми Нидерландов на шесть баллов. В активе команды только одна победа и три поражения. Разница мячей не впечатляет – четыре забитых и пять пропущенных.

Нидерланды

Сборная Нидерландов идет второй в своей группе, отставая от лидирующей Франции на девять очков. Впрочем, французы провели пять игр в рамках отбора, а Нидерланды сыграли только три встречи. Что касается статистики, что подопечные Рональда Кумана дважды победили и один раз проиграли. Команда забила шесть, и пропустила четыре гола.

Наш прогноз на игру

Сборная Нидерландов сделает все, чтобы одержать верх в этой встрече – «оранжевым» нужно укреплять свои позиции в отборочном цикле. Что же касается числа голов, то предположим, что подопечные Кумана ограничатся 2 – 3 забитыми голами. Наш прогноз – победа сборной Нидерландов (1.60).