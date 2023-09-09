Каррера ответил, против кого в РПЛ было сложнее всего играть

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вспомнил соперников по РПЛ.
– Против кого из тренеров в России было сложнее всего играть? В плане противодействия сопернику.
– Сложно выделить кого-то одного, но если интересно – можно сказать о Мирче Луческу. Он тогда тренировал «Зенит», это была сильная команда. Каждый тренер обладает определенными качествами и игроками, которые могут затруднить тебе игру. Я могу назвать и Валерия Карпина, и Юрия Семина, например.
Говоря про Луческу, мы говорим и о «Зените». Он и при Роберто Манчини, и при Сергее Семаке был сильным соперником.
- Каррера тренировал «Спартак» в 2016-2018 годах.
- Он привел «Спартак» к титулу РПЛ.
- С тех пор москвичи не выигрывали чемпионат.
Источник: «Матч ТВ»