Каррера ответил, против кого в РПЛ было сложнее всего играть

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вспомнил соперников по РПЛ.

– Против кого из тренеров в России было сложнее всего играть? В плане противодействия сопернику.

– Сложно выделить кого-то одного, но если интересно – можно сказать о Мирче Луческу. Он тогда тренировал «Зенит», это была сильная команда. Каждый тренер обладает определенными качествами и игроками, которые могут затруднить тебе игру. Я могу назвать и Валерия Карпина, и Юрия Семина, например.

Говоря про Луческу, мы говорим и о «Зените». Он и при Роберто Манчини, и при Сергее Семаке был сильным соперником.