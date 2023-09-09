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    • Каррера ответил, против кого в РПЛ было сложнее всего играть

    Каррера ответил, против кого в РПЛ было сложнее всего играть

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вспомнил соперников по РПЛ.

    – Против кого из тренеров в России было сложнее всего играть? В плане противодействия сопернику.

    – Сложно выделить кого-то одного, но если интересно – можно сказать о Мирче Луческу. Он тогда тренировал «Зенит», это была сильная команда. Каждый тренер обладает определенными качествами и игроками, которые могут затруднить тебе игру. Я могу назвать и Валерия Карпина, и Юрия Семина, например.

    Говоря про Луческу, мы говорим и о «Зените». Он и при Роберто Манчини, и при Сергее Семаке был сильным соперником.

    • Каррера тренировал «Спартак» в 2016-2018 годах.
    • Он привел «Спартак» к титулу РПЛ.
    • С тех пор москвичи не выигрывали чемпионат.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.09.2023 21:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19789

      ilichkadr 8 часов назад

      Несомненно, Луческу в Зените был очень крут!!
      P.S. Этож надо такое брякнуть!?

      3
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      Рейтинг: +40397

      Project Бабангида 8 часов назад

      у да , ну да. Манчини, Луческу,....потом за рукав пиджака Кононова зацепился и упал

      1
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