Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер сборной Англии отреагировал на протест ЛГБТ-фанатов против Хендерсона

    Тренер сборной Англии отреагировал на протест ЛГБТ-фанатов против Хендерсона

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона.

    • В июле он перешел в саудовский клуб после 12 лет в «Ливерпуле».
    • ЛГБТ-фанаты готовят акцию протеста в случае выступлений Хендерсона за сборную Англии.
    • Они обещают отворачиваться от поля во время матчей, в которых Джордан будет играть.

    «Джордан уже говорил, что расстроится из-за этого. Его отношение к этому сообществу не изменилось.

    Я уверен, что все наши болельщики поддержат команду, когда игра начнется. Я понимаю некоторые комментарии и уважаю эти мнения, но я уверен, что Джордана будут поддерживать, когда начнется матч», – сказал Саутгейт.

    Новости по теме
    Стали известны стартовые составы на матч Украина – Англия: 5-й тур отбора ЧЕ-2024 2
    Украина – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023
    ЛГБТ-фанаты готовят акцию протеста в случае игры Хендерсона за сборную Англии 8
    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:39
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5924

      Питерский князь 28 минут назад

      Есть ЛГБТ-фанаты?
      Надо у срамтака уточнить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19773

      ilichkadr 2 часа назад

      Всё правильно сделал главный тренер. Надо было ещё на х.. послать энтих ущербных ЛГБТ-фанатов!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 