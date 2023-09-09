Тренер сборной Англии отреагировал на протест ЛГБТ-фанатов против Хендерсона

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона.

В июле он перешел в саудовский клуб после 12 лет в «Ливерпуле».

ЛГБТ-фанаты готовят акцию протеста в случае выступлений Хендерсона за сборную Англии.

Они обещают отворачиваться от поля во время матчей, в которых Джордан будет играть.

«Джордан уже говорил, что расстроится из-за этого. Его отношение к этому сообществу не изменилось.

Я уверен, что все наши болельщики поддержат команду, когда игра начнется. Я понимаю некоторые комментарии и уважаю эти мнения, но я уверен, что Джордана будут поддерживать, когда начнется матч», – сказал Саутгейт.