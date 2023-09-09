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    • Каррера объяснил доминацию «Зенита» в очных матчах со «Спартаком»

    Каррера объяснил доминацию «Зенита» в очных матчах со «Спартаком»

    Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы о противостоянии с «Зенитом».

    – Последнюю победу над «Зенитом» в РПЛ «Спартак» одержал под вашим руководством, когда вы выиграли 3:1. Вас удивляет такая статистика?

    – Я думаю, что «Спартак» может на равных бороться с «Зенитом», но порой в футболе есть непредсказуемые моменты и нельзя предугадать, кто будет победителем в том или ином матче.

    – Может ли нынешний «Спартак» бороться с «Зенитом»?

    – Думаю, если «Спартак» будет играть как в первых матчах сезона, то шансы есть. Команда сильная, тренер хороший, поэтому, безусловно, они могут навязывать борьбу.

    – Почему, на ваш взгляд, началась эта серия чемпионств петербуржцев, и «Спартак» никак не может ее прервать?

    – Надо отдать должное «Зениту». Они хорошо работали с трансферами. Видимо, где‑то петербуржцы больше постарались и лучше себя проявили.

    • «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
    • Каррера покинул «Спартак» в 2018 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14

      Kris's 3 часа назад

      ***** слетаются как мухи на говно.

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      Рейтинг: +19773

      ilichkadr 7 часов назад

      Массимо Каррера у Матч-ТВ на вес золота. Всё Массимо, да Массимо...... Нет, чтобы спросить у Эмери, Якина. Аленичева, Кононова, Тедеско, Виторию.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5924

      Питерский князь 7 часов назад

      Я думаю, если срамтак будет играть, так же как и вначале, с аутсайдерами....
      Да вот только, Зенит - фаворит.
      А значит, мы впереди и вы нюхайте нашу жопу!
      :)))

      1
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      Рейтинг: +30973

      JTherry 8 часов назад

      Каррера даже не задумался, почему эти вопросы задаёт срач-тв, обеспечивающее медиа-поддержку этим самым бом.жам... навешал лапши на уши Журавелю, вопросики в его стиле...

      2
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      Рейтинг: +4130

      ПалкоВводецъ (returned) 9 часов назад

      Зенит драл, дерёт и будет драть хряков. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1504

      SLADE2019 9 часов назад

      Какое профессиональное объяснение. Каждое слово на вес золота. Мыслитель одним словом.

      2
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