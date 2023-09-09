Каррера объяснил доминацию «Зенита» в очных матчах со «Спартаком»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы о противостоянии с «Зенитом».

– Последнюю победу над «Зенитом» в РПЛ «Спартак» одержал под вашим руководством, когда вы выиграли 3:1. Вас удивляет такая статистика?

– Я думаю, что «Спартак» может на равных бороться с «Зенитом», но порой в футболе есть непредсказуемые моменты и нельзя предугадать, кто будет победителем в том или ином матче.

– Может ли нынешний «Спартак» бороться с «Зенитом»?

– Думаю, если «Спартак» будет играть как в первых матчах сезона, то шансы есть. Команда сильная, тренер хороший, поэтому, безусловно, они могут навязывать борьбу.

– Почему, на ваш взгляд, началась эта серия чемпионств петербуржцев, и «Спартак» никак не может ее прервать?

– Надо отдать должное «Зениту». Они хорошо работали с трансферами. Видимо, где‑то петербуржцы больше постарались и лучше себя проявили.