Смотреть прямую трансляцию матча Франция – Ирландия, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Франция: Меньян, Эрнандес, Упамекано, Кунде, Эрнандес, Гризманн, Мбаппе, Рабьо, Тчуамени, Дембеле, Жиру
Главный тренер: Дидье Дешам
Ирландия: Базуну, О'Ши, Иган, Коллинс, Стивенс, Найт, Каллен, Браун, Моламби, Огбене, Ида
Главный тренер: Стивен Кенни
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Франция – Ирландия
Прямой эфир встречи на «Бомбардире».
Источник: Спортбокс