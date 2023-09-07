Черчесов заявил, что уже готов возглавить новый клуб или сборную

Бывший тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о своем будущем.

«Перезагрузился ли я после «Ференцвароша»? Я стараюсь к этому относиться профессионально, с одной стороны, а с другой – мы все люди, собрали очень хорошую команду. До сегодняшнего дня ей руководил мой помощник и из 10 игр выиграл девять. Как мне сообщили, его тоже уволили и он ушeл из клуба.

Не знаю, по какой причине это случилось. Радует, что команда была готова, поэтому в этом плане у нас никаких проблем не было.

Любому тренеру нужно время, чтобы всe понять, поразмыслить. Не могу сказать, прошло ли оно у меня. Ждeм следующий клуб, кто хочет, что хочет, сборная ли, посмотрим», – сказал Черчесов в эфире «Россия 24».