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    • Черчесов заявил, что уже готов возглавить новый клуб или сборную

    Черчесов заявил, что уже готов возглавить новый клуб или сборную

    Бывший тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о своем будущем.

    «Перезагрузился ли я после «Ференцвароша»? Я стараюсь к этому относиться профессионально, с одной стороны, а с другой – мы все люди, собрали очень хорошую команду. До сегодняшнего дня ей руководил мой помощник и из 10 игр выиграл девять. Как мне сообщили, его тоже уволили и он ушeл из клуба.

    Не знаю, по какой причине это случилось. Радует, что команда была готова, поэтому в этом плане у нас никаких проблем не было.

    Любому тренеру нужно время, чтобы всe понять, поразмыслить. Не могу сказать, прошло ли оно у меня. Ждeм следующий клуб, кто хочет, что хочет, сборная ли, посмотрим», – сказал Черчесов в эфире «Россия 24».

    • Накануне тренер отметил 60-летие.
    • В июле Черчесова уволили из «Ференцвароша».
    • Тренер доводил сборную России до четвертьфинала ЧМ-2018.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything 1 час назад

      Вспоминается это ---"Стас ты космос" и чабан, физрук.
      Эти футбольные болельщики такие капризные и непостоянные.)))

      0
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      Рейтинг: +1028

      Айболид 2 часа назад

      Мне бы саблю да коня,
      Да на линию огня!
      А дворцовые интрижки —
      энто всё не про меня!!! (с)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +864

      FaTeK1945ru 2 часа назад

      ...не дай БОГ.

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