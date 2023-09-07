В 5 туре отборочного турнира чемпионата Европы в группе J сыграют сборные Словакии и Португалии. Игра пройдет в Братиславе, и состоится 8 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 по мск.

Словакия

Сборная Словакии в четырех играх набрала 10 очков и занимает второе место в своей отборочной группы. Подопечные Франческо Кальцоны, в целом, надежны в обороне – только 1 пропущенный гол, и неплохи в атаке – пять забитых мячей.

В рамках отбора к Евро-2024, сборная Словакии сыграла вничью с Люксембургом (0:0), затем обыграла Боснию (2:0), победила Исландию (2:1), а также переиграла Лихтенштейн (1:0).

Португалия

Сборная Португалии – безоговорочный лидер группы. В активе команды 12 очков, набранные в 4 сыгранных матчах. Впечатляет и разница забитых и пропущенных мячей – +14. Нужно учитывать, что сборная Португалии еще ни разу не пропускала в нынешнем отборочном цикле.

Что касается ранее сыгранных матчей, то Португалия камня на камне не оставила от обороны Лихтенштейна (4:0) и Люксембурга (6:0), затем подопечные Роберто Мартинеса уверенно переиграли Боснию и Герцеговину (3:0), а также с минимальным счетом победили Исландию (1:0).

Статистика

История противостояния сборных насчитывает 4 игры, в которых были зафиксированы следующие результаты:

04.06.2005 Португалия – Словакия 2:0;

30.03.2005 Словакия – Португалия 1:1;

05.06.1999 Португалия – Словакия 1:0;

14.10.1998 Словакия – Португалия 0:3.

Наш прогноз на игру

Обе команды, в целом, планомерно движутся к выходу в финальную часть европейского форума, впрочем, в очной встрече верх возьмет сборная Португалии. Наш прогноз – победа сборной Португалии (1.45).