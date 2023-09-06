Семин прокомментировал включение Хвичи в число претендентов на «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на включение нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в число претендентов на «Золотой мяч».

«Это замечательно! Хвича играл в нашей лиге за «Локомотив» – нам от этого вдвойне приятно! Он провел потрясающий сезон, и номинация на «Золотой мяч» – оценка его работы специалистами. Мы поздравляем Хвичу!

У Хвичи небольшие шансы стать обладателем «Золотого мяча», но сам факт попадания в претенденты на титул – это большое дело. Откровенно говоря, шансов маловато, потому что много игроков в командах, которые выигрывали европейские кубки, а Хвиче пока этого не удалось достичь. Но уже хорошо, что он в этом списке! Так держать!» – сказал Семин.