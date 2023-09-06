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    • Семин прокомментировал включение Хвичи в число претендентов на «Золотой мяч»

    Семин прокомментировал включение Хвичи в число претендентов на «Золотой мяч»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на включение нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в число претендентов на «Золотой мяч».

    «Это замечательно! Хвича играл в нашей лиге за «Локомотив» – нам от этого вдвойне приятно! Он провел потрясающий сезон, и номинация на «Золотой мяч» – оценка его работы специалистами. Мы поздравляем Хвичу!

    У Хвичи небольшие шансы стать обладателем «Золотого мяча», но сам факт попадания в претенденты на титул – это большое дело. Откровенно говоря, шансов маловато, потому что много игроков в командах, которые выигрывали европейские кубки, а Хвиче пока этого не удалось достичь. Но уже хорошо, что он в этом списке! Так держать!» – сказал Семин.

    • Футболист в прошлом сезоне был признан лучшим в Серии А.
    • Он помог команде впервые в этом веке взять скудетто.
    • Кварацхелия играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: Sport24

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    06.09.2023 23:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14915

      playsh 9 часов назад

      В Серии А Хвича порадовал,это так.Но номинация на ЗМ,это оч.большой аванс для него,даже в тройку вряд ли попадёт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17938

      Garrincha58 12 часов назад

      ему до ЗМ как до Парижу пешедралом

      2
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      ...
      Рейтинг: +2167

      Fialet > Garrincha58 9 часов назад

      Так его и включили больше по политическим мотивам. Грузия против России, и из РПЛ свалил. Почти герой для запада.
      Удивляет что некоторые российские СМИ его тоже поддерживают.

      2
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