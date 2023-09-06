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  • Семин прокомментировал включение Хвичи в число претендентов на «Золотой мяч»

Семин прокомментировал включение Хвичи в число претендентов на «Золотой мяч»

6 сентября 2023, 23:15
4

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на включение нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в число претендентов на «Золотой мяч».

«Это замечательно! Хвича играл в нашей лиге за «Локомотив» – нам от этого вдвойне приятно! Он провел потрясающий сезон, и номинация на «Золотой мяч» – оценка его работы специалистами. Мы поздравляем Хвичу!

У Хвичи небольшие шансы стать обладателем «Золотого мяча», но сам факт попадания в претенденты на титул – это большое дело. Откровенно говоря, шансов маловато, потому что много игроков в командах, которые выигрывали европейские кубки, а Хвиче пока этого не удалось достичь. Но уже хорошо, что он в этом списке! Так держать!» – сказал Семин.

  • Футболист в прошлом сезоне был признан лучшим в Серии А.
  • Он помог команде впервые в этом веке взять скудетто.
  • Кварацхелия играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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Источник: Sport24
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Наполи Кварацхелия Хвича Семин Юрий
Комментарии (4)
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Garrincha58
1694061632
ему до ЗМ как до Парижу пешедралом
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Plyash
1694072800
В Серии А Хвича порадовал,это так.Но номинация на ЗМ,это оч.большой аванс для него,даже в тройку вряд ли попадёт.
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Dyadya Kolya
1694112614
Когда то Палыч сравнивал Хвичу с "легендарным" Аршавиным) хорошо что не с Кокориным..
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