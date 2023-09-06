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«Матч ТВ» ответил на угрозы судом от Okko

6 сентября 2023, 21:45
5

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин опубликовал ответ канала на обвинения онлайн-кинотеатра Okko.

  • Okko написал, что «Матч ТВ» незаконно завладел правами на трансляцию отбора Евро-2024, и пригрозил коллегам судом.
  • Предыдущие туры отбора в России эксклюзивно показывал Okko.
  • С этой неделе транслировать будет только «Матч ТВ».

«Заявление телеканала «Матч ТВ» о показе матчей отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Начиная с 7 сентября 2023 года на телеканале «Матч ТВ» и каналах семейства «Матч!» запланированы трансляции отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Телеканал «Матч ТВ» (ООО «НСТ») заключил контракт с компанией «Телеспорт Груп» на приобретение прав на матчи отборочного турнира Евро-2024. От компании «Телеспорт Груп» в адрес телеканала были предоставлены соответствующие гарантии, что компания является правообладателем данного турнира«, – сказано в релизе «Матч ТВ».

Вот что сказал по ситуации сам Тащин.

«Петр Макаренко и «Телеспорт Груп» являются давними игроками на рынке спортивных прав, реализуя их крупнейшим каналам и холдингам, в том числе и «Матч ТВ». Оценить основания претензий компании Оkko к «Телеспорт Групп» мы не можем, так как не являемся стороной их отношений.

На сегодняшний день телеканал «Матч ТВ» на сайте УЕФА обозначен в качестве официального вещателя отборочного турнира. УЕФА добавили нас в список бродкастеров и предоставили сигнал, поэтому не видим причин для изменений в сетке программы вещания. В конце концов, как мы, так и коллеги из Оkko прилагаем все усилия, чтобы радовать аудиторию. Так что надеемся на скорейшее разрешение спора между Оkko и «Телеспорт Груп» и совместную плодотворную работу на благо спортивных болельщиков, которые ждут ярких матчей.

Мы всегда говорили о том, что не покажем в эфире событий, не имея соответствующих правовых оснований – этот случай не исключение.

Запланированные к показу матчи отборочного турнира остаются в сетке вещания телеканалов семейства «Матч!» – написал Тащин.

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина
Отбор ЧЕ-2024
Комментарии (5)
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jek718875
1694032313
УРЯ!!!!Матч тв-это хорошо!
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Просто-333
1694057475
Покажут, ну и хорошо. Смешно будет, если всё по платному пойдёт...
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