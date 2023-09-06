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    «Матч ТВ» ответил на угрозы судом от Okko

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин опубликовал ответ канала на обвинения онлайн-кинотеатра Okko.

    • Okko написал, что «Матч ТВ» незаконно завладел правами на трансляцию отбора Евро-2024, и пригрозил коллегам судом.
    • Предыдущие туры отбора в России эксклюзивно показывал Okko.
    • С этой неделе транслировать будет только «Матч ТВ».

    «Заявление телеканала «Матч ТВ» о показе матчей отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2024 года.

    Начиная с 7 сентября 2023 года на телеканале «Матч ТВ» и каналах семейства «Матч!» запланированы трансляции отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2024 года.

    Телеканал «Матч ТВ» (ООО «НСТ») заключил контракт с компанией «Телеспорт Груп» на приобретение прав на матчи отборочного турнира Евро-2024. От компании «Телеспорт Груп» в адрес телеканала были предоставлены соответствующие гарантии, что компания является правообладателем данного турнира«, – сказано в релизе «Матч ТВ».

    Вот что сказал по ситуации сам Тащин.

    «Петр Макаренко и «Телеспорт Груп» являются давними игроками на рынке спортивных прав, реализуя их крупнейшим каналам и холдингам, в том числе и «Матч ТВ». Оценить основания претензий компании Оkko к «Телеспорт Групп» мы не можем, так как не являемся стороной их отношений.

    На сегодняшний день телеканал «Матч ТВ» на сайте УЕФА обозначен в качестве официального вещателя отборочного турнира. УЕФА добавили нас в список бродкастеров и предоставили сигнал, поэтому не видим причин для изменений в сетке программы вещания. В конце концов, как мы, так и коллеги из Оkko прилагаем все усилия, чтобы радовать аудиторию. Так что надеемся на скорейшее разрешение спора между Оkko и «Телеспорт Груп» и совместную плодотворную работу на благо спортивных болельщиков, которые ждут ярких матчей.

    Мы всегда говорили о том, что не покажем в эфире событий, не имея соответствующих правовых оснований – этот случай не исключение.

    Запланированные к показу матчи отборочного турнира остаются в сетке вещания телеканалов семейства «Матч!» – написал Тащин.

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    Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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    06.09.2023 21:45
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2234

      alll-333 13 часов назад

      Покажут, ну и хорошо. Смешно будет, если всё по платному пойдёт...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2541

      jek718875 20 часов назад

      УРЯ!!!!Матч тв-это хорошо!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6220

      fakeid > jek718875 19 часов назад

      от спартача такое крайне странно слышать)

      3
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      ...
      Рейтинг: +2541

      jek718875 > fakeid 17 часов назад

      а ты где смотришь футбол? у меня подписка Матч тв

      0
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      ...
      Рейтинг: +6220

      fakeid > jek718875 12 часов назад

      iptv. тысячи каналов со всего света на телеке на халяву вообще)

      0
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      Рейтинг: +3944

      acor94 > fakeid 11 часов назад

      Там обычно качество говно, а "комментаторы" просят деньги и читают комменты прямо во время матча. Удивлён, что ты такое любишь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6220

      fakeid > acor94 9 часов назад

      ээ..) ничего подобного там нет. не нужно путать убогие sopcast и acestream донатные помойки с православным iptv. пережатые картинки остались в далёком прошлом, сейчас уже всё в оригинале, как со спутника. всё, что нужно - чтобы телек умел выходить в интернет.

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      ...
      Рейтинг: +6220

      fakeid > fakeid 9 часов назад

      и у пираццкого iptv существенное преимущество перед легальными провайдерами домашнего тв, типа билaйна, которому многие платят по несколько сотен в месяц за скудный набор каналов, типа 200 штук, а отдельные пакеты приобретаются отдельно.
      у любого пиратского сервиса сразу весь набор каналов, обычно в районе 1000 штук. и стоит всё это удовольствие 100-200р/мес.
      и билайны/ростелекомы пережимают картинку, там full hd идёт с битрейтом 2-3 mbit/s, чтобы у абонента со слабым интернетом ничего не тормозило. пираты же предлагают оригинальный битрейт, до 15-25 мбит как нефиг. качество картинки, соответственно, лучше, чем у официалов.

      0
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      Рейтинг: +6220

      fakeid > fakeid 9 часов назад

      и многие знают про косяк: "эффект тройного мяча". когда вратарь выбивает от ворот - на картинке мяч троится. у легальных сервисов именно так. если не обращать внимание, то не бесит. но если обращать - то бесит ещё как! а у пиратов картинка в оригинале, летит всего один мяч, как и положено по правилам футбола))

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      Рейтинг: +3944

      acor94 > fakeid 9 часов назад

      Интересно, посмотрю, что за новая тема, спасибо)

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      Рейтинг: +6220

      fakeid > acor94 9 часов назад

      ютуб в помощь) но ещё больше каналы и чаты в телеграме, правда почти все сейчас приватные, нужно искать.
      сервисы iptv можешь погуглить, но я рекомендую light iptv, filmax, fox tv, rulook. последний даёт 4 тыщи каналов за 1$ в месяц.

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      Рейтинг: +6220

      fakeid > acor94 9 часов назад

      если телек смарт, проблем нет. устанавливаешь на него любой iptv плеер из магазина, затем идёшь на сайт любого сервиса, регистрируешься, получаешь бесплатный тест на сутки (у всех так), платить не нужно. получаешь ССЫЛКУ НА ПЛЕЙЛИСТ. копируешь и вставляешь её в iptv плеер на телеке. и всё, можно смотреть. это если коротко. программа передач называется EPG. если нужна - то это отдельная ссылка, сервис её предоставляет бесплатно в личном кабинете. её тоже нужно просто вставить в плеер на телеке.

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