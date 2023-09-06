«Матч ТВ» пригрозили судом за показ отбора Евро-2024

Онлайн-кинотеатр Okko, владеющий правами на трансляцию матчей отбора Евро-2024 в России, возмутился, что турнир с этой недели будет показывать еще и «Матч ТВ».

«В июле 2021 года онлайн-кинотеатр Okko приобрел у АО «Телеспорт Груп» эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года. Компания Okko оплатила АО «Телеспорт Групп» полную стоимость прав за все шесть лет авансом.

Несмотря на наличие действующего контракта с ООО «Окко» летом 2023 года АО «Телеспорт Груп» перепродало права, принадлежащие Okko, телеканалу «Матч ТВ» (холдинг «Газпром-медиа»). Okko должным образом уведомило руководство «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ») о спорной ситуации, предоставив все необходимые пояснения и документальное подтверждение принадлежности прав», – сказано в релизе Okko.

Комментарий дал и лично генеральный директор Okko Сергей Шишкин.

«Несмотря на все предоставленные документы и пояснения, руководство “Газпром-медиа” (телеканал «Матч ТВ») не приняло во внимание мошеннический характер сделки и планирует показывать матчи квалификации к Евро-2024. В ситуации, когда с российского ТВ-рынка ушло большое количество контента западных студий, государство должным образом сохраняет правовое регулирование рынка интеллектуальных прав.

Возникший прецедент может привести к дестабилизации рынка, что негативно скажется на всех участниках медиаотрасли. Okko планирует урегулировать данную ситуацию с АО «Телеспорт» и генеральным директором компании Петра Макаренко в судебном порядке. Судебные претензии могут быть предъявлены и к АО «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ»), если телеканал будет показывать трансляции, права на которые принадлежат Okko», – пригрозил Шишкин.