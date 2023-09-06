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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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«Матч ТВ» пригрозили судом за показ отбора Евро-2024

6 сентября 2023, 19:21
7

Онлайн-кинотеатр Okko, владеющий правами на трансляцию матчей отбора Евро-2024 в России, возмутился, что турнир с этой недели будет показывать еще и «Матч ТВ».

«В июле 2021 года онлайн-кинотеатр Okko приобрел у АО «Телеспорт Груп» эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года. Компания Okko оплатила АО «Телеспорт Групп» полную стоимость прав за все шесть лет авансом.

Несмотря на наличие действующего контракта с ООО «Окко» летом 2023 года АО «Телеспорт Груп» перепродало права, принадлежащие Okko, телеканалу «Матч ТВ» (холдинг «Газпром-медиа»). Okko должным образом уведомило руководство «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ») о спорной ситуации, предоставив все необходимые пояснения и документальное подтверждение принадлежности прав», – сказано в релизе Okko.

Комментарий дал и лично генеральный директор Okko Сергей Шишкин.

«Несмотря на все предоставленные документы и пояснения, руководство “Газпром-медиа” (телеканал «Матч ТВ») не приняло во внимание мошеннический характер сделки и планирует показывать матчи квалификации к Евро-2024. В ситуации, когда с российского ТВ-рынка ушло большое количество контента западных студий, государство должным образом сохраняет правовое регулирование рынка интеллектуальных прав.

Возникший прецедент может привести к дестабилизации рынка, что негативно скажется на всех участниках медиаотрасли. Okko планирует урегулировать данную ситуацию с АО «Телеспорт» и генеральным директором компании Петра Макаренко в судебном порядке. Судебные претензии могут быть предъявлены и к АО «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ»), если телеканал будет показывать трансляции, права на которые принадлежат Okko», – пригрозил Шишкин.

  • Okko в России эксклюзивно транслирует Примеру.
  • Спортивную редакцию возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
  • Сейчас он в традиционном отпуске на реке Оби.

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Источник: телеграм-канал Okko
Отбор ЧЕ-2024
Комментарии (7)
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Боров мясной
1694019449
У каждой стороны свой договор, только в суде выяснится у кого толще!
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Пингвины Антарктиды/Толян
1694019511
Законодательство не должно нарушаться, с другой стороны важно соблюдать интересы болельщиков например
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ВетеR
1694021503
судом каким пригрозил ?) г.москвы ?
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vikingus
1694027404
Выиграть дело у Газпрома в т.н. "суде" РФ? Быстрее Пеле с Марадоной воскреснут и пойдут играть в футбол, чем это случится...
Ответить
neim
1694043364
А по чему бы не по судиться с АО «Телеспорт Групп», который перепродает права на право и на лево, или это в порядке вещей, продать одно и тоже нескольким покупателям ? Сдается мне,что это просто какой-то лохотрон и кидалово.
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