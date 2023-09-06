Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    «Матч ТВ» пригрозили судом за показ отбора Евро-2024

    Онлайн-кинотеатр Okko, владеющий правами на трансляцию матчей отбора Евро-2024 в России, возмутился, что турнир с этой недели будет показывать еще и «Матч ТВ».

    «В июле 2021 года онлайн-кинотеатр Okko приобрел у АО «Телеспорт Груп» эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года. Компания Okko оплатила АО «Телеспорт Групп» полную стоимость прав за все шесть лет авансом.

    Несмотря на наличие действующего контракта с ООО «Окко» летом 2023 года АО «Телеспорт Груп» перепродало права, принадлежащие Okko, телеканалу «Матч ТВ» (холдинг «Газпром-медиа»). Okko должным образом уведомило руководство «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ») о спорной ситуации, предоставив все необходимые пояснения и документальное подтверждение принадлежности прав», – сказано в релизе Okko.

    Комментарий дал и лично генеральный директор Okko Сергей Шишкин.

    «Несмотря на все предоставленные документы и пояснения, руководство “Газпром-медиа” (телеканал «Матч ТВ») не приняло во внимание мошеннический характер сделки и планирует показывать матчи квалификации к Евро-2024. В ситуации, когда с российского ТВ-рынка ушло большое количество контента западных студий, государство должным образом сохраняет правовое регулирование рынка интеллектуальных прав.

    Возникший прецедент может привести к дестабилизации рынка, что негативно скажется на всех участниках медиаотрасли. Okko планирует урегулировать данную ситуацию с АО «Телеспорт» и генеральным директором компании Петра Макаренко в судебном порядке. Судебные претензии могут быть предъявлены и к АО «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ»), если телеканал будет показывать трансляции, права на которые принадлежат Okko», – пригрозил Шишкин.

    • Okko в России эксклюзивно транслирует Примеру.
    • Спортивную редакцию возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
    • Сейчас он в традиционном отпуске на реке Оби.

    Новости по теме
    Где смотреть матч Сербия – Венгрия: во сколько прямая трансляция матча, отбор ЧЕ 2024 7 сентября
    Где смотреть матч Нидерланды – Греция: во сколько прямая трансляция матча, отбор ЧЕ-2024 7 сентября
    Где смотреть матч Франция – Ирландия: во сколько прямая трансляция матча, отбор Евро 2024 7 сентября
    Источник: телеграм-канал Okko

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:21
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12337

      ВетеR 1 час назад

      судом каким пригрозил ?)
      г.москвы ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 1 час назад

      В стране беззакония можно и в суд подать, в Басманный су , рэкет подзабыли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      The only one 1 час назад

      Нахрен разогнать и ОККО и МАТЧ ТВ. Создать госканал СПОРТ и показывать всё подряд и бесплатно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 1 час назад

      Законодательство не должно нарушаться, с другой стороны важно соблюдать интересы болельщиков например

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +297

      Боров мясной 1 час назад

      У каждой стороны свой договор, только в суде выяснится у кого толще!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 