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Ловчев: «Уже сейчас могу сказать, кто станет чемпионом»

5 сентября 2023, 10:55
17

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ничью в матче 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:1).

«Одна команда очень хотела не проиграть, а вторая просто сильнее. «Зенит» явно был выбит из колеи после первого гола в матче, но было видно, что Питер отыграется рано или поздно. ЦСКА после гола встал сзади, главная цель – сохранить ноль в свои ворота.

Сейчас уже могу сказать, что «Зенит» станет чемпионом. У команды сильнейший в лиге основной состав, сильнейший запас. Команда создает моменты в атаке, что рано или поздно выливается в голы», – сказал Ловчев.

  • «Зенит» занимает второе место в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 очка.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Ловчев Евгений
Комментарии (17)
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PAREVG.
1693901580
То есть купят очередное чемпионство.
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serppion
1693905550
Серафимыч, а как же твои поросята? Почто молчишь? Не веришь?
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jek718875
1693906049
Ветеран Спартака уже после 7 тура навалил в штаны
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NewLife
1693906082
Сколько бабла поставил ? - это должно быть обязательным дополнением к таким жополизным прогнозам. По мне так Краснодар выглядит намного сильнее помойки.
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portero
1693906383
Очки по весне считаем, хрен его знает что там будет, но надежда пока имеется.....
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ySS
1693907851
Динамо должно победить в этом сезоне
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шахта Заполярная
1693914481
Ловчев - это флюгер. Флюгер обыкновенный, куда ветер, туда и Ловчев. Он не брезгует , кому надо, всем подлижет. Прискорбно, но в Спартаке есть такие ветераны.
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mab1011
1693931797
А четыре тура назад верил в чемпионство Спартака...
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Январь 59
1694027458
Не будем спешить с выводами. Ещё только первый круг дошел до 7го тура. Зенит пока что не на первой строчке. Конечно нико серьёзно не рассматриваете Краснодар в качестве чемпиона, Спартак и Динамо тоже не рассматривали Краснодар в качестве достойного соперника. Локо только на 8й добавленной чудом соскочил от баранки. Не берусь пророчить, но Зенит частенько слишком уж самоуверенный в своих силах, иначе Заболотный не забил бы Кержакову.
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Акуна-Матата-google
1694074431
А я уже сейчас могу спрогнозировать что Зенит в ФНЛ вылетит))))
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