Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Ловчев: «Уже сейчас могу сказать, кто станет чемпионом»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ничью в матче 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:1).

    «Одна команда очень хотела не проиграть, а вторая просто сильнее. «Зенит» явно был выбит из колеи после первого гола в матче, но было видно, что Питер отыграется рано или поздно. ЦСКА после гола встал сзади, главная цель – сохранить ноль в свои ворота.

    Сейчас уже могу сказать, что «Зенит» станет чемпионом. У команды сильнейший в лиге основной состав, сильнейший запас. Команда создает моменты в атаке, что рано или поздно выливается в голы», – сказал Ловчев.

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 очка.

    Время сборных: ставьте на матчи национальных команд с бонусом до 17000₽!

    Новости по теме
    «Я уже старый»: Кержаков рассказал, как уговаривал Заболотного не вступать в драку 6
    Кержаков рассказал о реакции Семака на его кошмарную ошибку в матче с ЦСКА 3
    Созин призвал забанить Фернандеса на два матча за забег после гола в ворота ЦСКА 18
    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2023 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +317

      mab1011 5 сентября, 19:36

      А четыре тура назад верил в чемпионство Спартака...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 15:53

      С чего он это всё берёт ?
      Да , после гола кони сели низко , дотерпели не без фарта, но второй тайм до 70 -75 минуты провели активно и смотрелись очень неплохо.
      Зенит в этом году не столь силён и играть с ним можно, так что о чемпионстве пока говорить рано.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6207

      fakeid > Алексей З 5 сентября, 16:18

      офигеть, как кони смотрелись неплохо. владение 30 на 70. на своей поляне! даже спартак владел больше в игре с нами. углы 3-12, ну и прочая статистика не в лошадиную пользу. один момент создали, да чалов пробил выше.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З > fakeid 5 сентября, 16:59

      Если честно , то Зенит со Спартаком играл намного хуже, забив отсиживался в обороне.
      С ЦСКА питер был хорош, движуха и агрессия на уровне, в первом тайме огромное преймущество.
      Во втором до 75 минуте равная игра.
      Владение ни о чём не говорит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная 5 сентября, 14:48

      Ловчев - это флюгер. Флюгер обыкновенный, куда ветер, туда и Ловчев. Он не брезгует , кому надо, всем подлижет.
      Прискорбно, но в Спартаке есть такие ветераны.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7250

      Из Твери Леха > шахта Заполярная 5 сентября, 16:14

      А что не так он сказал? Действительно сильнейший состав уже лет 5.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > Из Твери Леха 5 сентября, 18:12

      Я про твой клуб ни слова ни сказал, я про Ловчева. Что вы все лезете везде со своим зенитом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6432

      ySS 5 сентября, 12:57

      Динамо должно победить в этом сезоне

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13228

      Вомбат 5 сентября, 12:47

      А я вот не могу сказать, кто нынче будет чемпионом. Я же не такой эксперт, как Ловчев. И почему-то я еще и не верю в его экспертизу. Видимо, я еще и не разбираюсь, кто настоящий эксперт, а кто нет. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Зенит снова взял золото, но нет нынче такой доминации Зенита, как в прошлых сезонах, начиная с 2019. Думаю, что чемпионат этот поинтереснее будет, чем прошлые.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68949

      portero 5 сентября, 12:33

      Очки по весне считаем, хрен его знает что там будет, но надежда пока имеется.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19614

      NewLife 5 сентября, 12:28

      Сколько бабла поставил ? - это должно быть обязательным дополнением к таким жополизным прогнозам. По мне так Краснодар выглядит намного сильнее помойки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2541

      jek718875 5 сентября, 12:27

      Ветеран Спартака уже после 7 тура навалил в штаны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3806

      serppion 5 сентября, 12:19

      Серафимыч, а как же твои поросята? Почто молчишь? Не веришь?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3591

      momwig_ 5 сентября, 12:06

      Ай, ладно, до начала сезона можно было сказать, кто станет чемпионом. Тоже мне - Ванга

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 