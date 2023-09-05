Ловчев: «Уже сейчас могу сказать, кто станет чемпионом»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ничью в матче 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:1).

«Одна команда очень хотела не проиграть, а вторая просто сильнее. «Зенит» явно был выбит из колеи после первого гола в матче, но было видно, что Питер отыграется рано или поздно. ЦСКА после гола встал сзади, главная цель – сохранить ноль в свои ворота.

Сейчас уже могу сказать, что «Зенит» станет чемпионом. У команды сильнейший в лиге основной состав, сильнейший запас. Команда создает моменты в атаке, что рано или поздно выливается в голы», – сказал Ловчев.

«Зенит» занимает второе место в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 очка.

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