«Ростов» на своем поле уступил «Динамо» (1:2) в матче 7 тура РПЛ.
В самом начале встречи Фомин с убойной позиции попадает в перекладину
На 10-й минуте Денис Макаров выводит бело-голубых вперед
Роман Тугарев на 34-й минуте матча удалился с поля
Николай Комличенко имел шанс забить в ворота бело-голубых, но форварду не хватило точности
На 42-й минуте матча Нгамале удваивает счет в пользу «Динамо» – 2:0.
Дмитрий Скопинцев опасно пробивает по воротам
На 61-й минуте опасно бил и Константин Тюкавин
На 74-й минуте Грулев не попадает в ворота
В самой концовке встречи Грулев все-таки забивает. Но в свои ворота...
Источник: Матч.ТВ