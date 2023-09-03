«Ростов» на своем поле уступил «Динамо» (1:2) в матче 7 тура РПЛ.

В самом начале встречи Фомин с убойной позиции попадает в перекладину

На 10-й минуте Денис Макаров выводит бело-голубых вперед

Роман Тугарев на 34-й минуте матча удалился с поля

Николай Комличенко имел шанс забить в ворота бело-голубых, но форварду не хватило точности

На 42-й минуте матча Нгамале удваивает счет в пользу «Динамо» – 2:0.

Дмитрий Скопинцев опасно пробивает по воротам

На 61-й минуте опасно бил и Константин Тюкавин

На 74-й минуте Грулев не попадает в ворота

В самой концовке встречи Грулев все-таки забивает. Но в свои ворота...