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    • Обзор матча «Ростов» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча «Ростов» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)

    «Ростов» на своем поле уступил «Динамо» (1:2) в матче 7 тура РПЛ.

    В самом начале встречи Фомин с убойной позиции попадает в перекладину

    На 10-й минуте Денис Макаров выводит бело-голубых вперед

    Роман Тугарев на 34-й минуте матча удалился с поля

    Николай Комличенко имел шанс забить в ворота бело-голубых, но форварду не хватило точности

    На 42-й минуте матча Нгамале удваивает счет в пользу «Динамо» – 2:0.

    Дмитрий Скопинцев опасно пробивает по воротам

    На 61-й минуте опасно бил и Константин Тюкавин

    На 74-й минуте Грулев не попадает в ворота

    В самой концовке встречи Грулев все-таки забивает. Но в свои ворота...

    Источник: Матч.ТВ

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    03.09.2023 21:47
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