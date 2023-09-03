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    • Обзор матча «Локомотив» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча «Локомотив» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)

    «Локомотив» дома обыграл «Балтику» (3:2) в 7-м туре РПЛ.

    Уже на 9-й минуте встречи Артем Дзюба распечатал ворота соперника.

    На 17-й минуте Артем Дзюба записывает на свой счет голевую передачу, а гол забивает Антон Миранчук.

    34-я минута стала определяющей для «Локо». Пиняев прошел по флангу, сделал пас в штрафную, а Дмитрий Баринов отправил мяч в ворота балтийцев – 3:0.

    Впрочем, балтийцы не собирались сдаваться. На 51-й минуте Гедеон Гузина размочил счет. Максим Кузьмин оформил ассист.

    На 65-й минуте матча Сергей Пряхин стал автором второго гола «Балтики» в этом матче – 3:2. Галоян стал автором ассиста.

    Источник: Матч.ТВ

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    03.09.2023 17:04
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