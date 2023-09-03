«Локомотив» дома обыграл «Балтику» (3:2) в 7-м туре РПЛ.

Уже на 9-й минуте встречи Артем Дзюба распечатал ворота соперника.

На 17-й минуте Артем Дзюба записывает на свой счет голевую передачу, а гол забивает Антон Миранчук.

34-я минута стала определяющей для «Локо». Пиняев прошел по флангу, сделал пас в штрафную, а Дмитрий Баринов отправил мяч в ворота балтийцев – 3:0.

Впрочем, балтийцы не собирались сдаваться. На 51-й минуте Гедеон Гузина размочил счет. Максим Кузьмин оформил ассист.

На 65-й минуте матча Сергей Пряхин стал автором второго гола «Балтики» в этом матче – 3:2. Галоян стал автором ассиста.