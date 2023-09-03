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    Литвинов назвал «ужасной» турнирную ситуацию «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался после матча седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

    – Какие мысли после поражения?

    – Положительных эмоций быть не может. Проиграли важную игру. Мы потеряли уже очень много очков. Турнирное положение ужасное для нас. Надо делать какие-то выводы и менять что-то.

    – Как объяснить хорошие матчи в Фонбет Кубке России и при этом провальные игры в чемпионате?

    – Нужно каждому в себе разобраться. Нужно понимать, за кого мы играем. Индивидуальных ошибок нет, мы все вместе забиваем, все вместе пропускаем.

    – Какие у вас были персональные задачи?

    – С Гильермо разговаривали, он просил взять под контроль игру, стараться чаще переводить мяч. Где-то были ошибки в передачах. Я старался выполнять эту установку. В конце упустили момент и получили пенальти. Это наша командная ошибка. Кого-то одного винить в поражении нельзя.

    • «Спартак» занимает 8-е место.
    • У команды в РПЛ 4 матча подряд без побед.
    • Впереди международная пауза.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2023 10:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5874

      Питерский князь 3 сентября, 12:41

      Это еще аванс.
      10>срамтак.
      :)))
      Ваше место ниже!

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      Рейтинг: +4416

      mutabor0992 3 сентября, 11:24

      Етить твою мать!Вы очки набирайте и будет нормальная ситуация.А то на старте обыграли пару слабых команд и нос задрали.А как нормальные клубы подошли,тут вы и сдулись.Фуфлыжники!

      1
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      Рейтинг: +5874

      Питерский князь > mutabor0992 3 сентября, 12:43

      А радовались, как-будто Барсу и т.д. обыгрывали, в начале.

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      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 сентября, 11:14

      У Литвинова у самого нос в пушку, помалкивал бы!

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      Рейтинг: +34301

      oyabun 3 сентября, 11:04

      Индивидуальные ошибки Денисова и Дуарте во многом предопределили итог игры. А Абаскаль снова не сформировал оптимальный состав на игру.

      2
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      Рейтинг: +5874

      Питерский князь > oyabun 3 сентября, 12:42

      Вам давно пора в пердив, вот и всё!

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