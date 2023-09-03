Литвинов назвал «ужасной» турнирную ситуацию «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался после матча седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

– Какие мысли после поражения?

– Положительных эмоций быть не может. Проиграли важную игру. Мы потеряли уже очень много очков. Турнирное положение ужасное для нас. Надо делать какие-то выводы и менять что-то.

– Как объяснить хорошие матчи в Фонбет Кубке России и при этом провальные игры в чемпионате?

– Нужно каждому в себе разобраться. Нужно понимать, за кого мы играем. Индивидуальных ошибок нет, мы все вместе забиваем, все вместе пропускаем.

– Какие у вас были персональные задачи?

– С Гильермо разговаривали, он просил взять под контроль игру, стараться чаще переводить мяч. Где-то были ошибки в передачах. Я старался выполнять эту установку. В конце упустили момент и получили пенальти. Это наша командная ошибка. Кого-то одного винить в поражении нельзя.