В 4 туре АПЛ «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Астон Виллой». Игра состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 16:00 по московскому времени.

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа уверенно начали чемпионат, набрав в стартовых трех турах семь очков. «Красные» идут на четвертом месте, и отстают от лидирующего «Вест Хэма» на три балла, однако «молотобойцы» сыграли на матч больше.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы идут на седьмом месте. В активе команды шесть очков, а отставание от лидера АПЛ составляет четыре балла

Статистика

История противостояния клубов насчитывает 201 игру. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты:

20.05.2023 «Ливерпуль» – «Астон Вилла» 1:1;

26.12.2022 «Астон Вилла» – «Ливерпуль» 1:3;

10.05.2022 «Астон Вилла» – «Ливерпуль» 1:2;

11.12.2021 «Ливерпуль» – «Астон Вилла» 1:0;

10.04.2021 «Ливерпуль» – «Астон Вилла» 2:1.

Факты о командах:

«Ливерпуль» не проигрывает в 6 последних матчах против «Астон Виллы».

в последних 5 играх «Астон Вилла» пропускает в среднем 1.20 гола, и забивает в среднем 3.20 гола за игру

«Астон Вилла» забивает в 3 последних матчах против «Астон Виллы»;

в последних 5 играх «Ливерпуль» пропускает в среднем 1.60 гола, и забивает в среднем 2.40 гола за игру;

«Ливерпуль» пропускает в 3 последних матчах;

«Ливерпуль» забивает в 3 последних матчах;

«Ливерпуль» забивает в 8 последних матчах против «Астон Виллы».

Наш прогноз на игру

Обе команды показывают яркую игру, поэтому, предположим, что голкиперам мерсисайдцев и бирмингемцев все-таки придется доставать мяч из сетки своих ворот. Наш прогноз на матч «Ливерпуль» – «Астон Вилла»: обе забьют (1.47).