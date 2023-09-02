Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • «Ливерпуль» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 4 тура АПЛ, 3 сентября

    «Ливерпуль» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 4 тура АПЛ, 3 сентября

    В 4 туре АПЛ «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Астон Виллой». Игра состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 16:00 по московскому времени.

    «Ливерпуль»

    Подопечные Юргена Клоппа уверенно начали чемпионат, набрав в стартовых трех турах семь очков. «Красные» идут на четвертом месте, и отстают от лидирующего «Вест Хэма» на три балла, однако «молотобойцы» сыграли на матч больше.

    «Астон Вилла»

    Бирмингемцы идут на седьмом месте. В активе команды шесть очков, а отставание от лидера АПЛ составляет четыре балла

    Статистика

    История противостояния клубов насчитывает 201 игру. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты:

    • 20.05.2023 «Ливерпуль» – «Астон Вилла» 1:1;
    • 26.12.2022 «Астон Вилла» – «Ливерпуль» 1:3;
    • 10.05.2022 «Астон Вилла» – «Ливерпуль» 1:2;
    • 11.12.2021 «Ливерпуль» – «Астон Вилла» 1:0;
    • 10.04.2021 «Ливерпуль» – «Астон Вилла» 2:1.

    Факты о командах:

    • «Ливерпуль» не проигрывает в 6 последних матчах против «Астон Виллы».
    • в последних 5 играх «Астон Вилла» пропускает в среднем 1.20 гола, и забивает в среднем 3.20 гола за игру
    • «Астон Вилла» забивает в 3 последних матчах против «Астон Виллы»;
    • в последних 5 играх «Ливерпуль» пропускает в среднем 1.60 гола, и забивает в среднем 2.40 гола за игру;
    • «Ливерпуль» пропускает в 3 последних матчах;
    • «Ливерпуль» забивает в 3 последних матчах;
    • «Ливерпуль» забивает в 8 последних матчах против «Астон Виллы».

    Наш прогноз на игру

    Обе команды показывают яркую игру, поэтому, предположим, что голкиперам мерсисайдцев и бирмингемцев все-таки придется доставать мяч из сетки своих ворот. Наш прогноз на матч «Ливерпуль» – «Астон Вилла»: обе забьют (1.47).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2023 15:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 