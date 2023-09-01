В 4 туре АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Фулхэмом». Игра состоится в субботу, 2 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

«Горожане» с ходу взялись за дело. Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали три победы в трех стартовых матчах АПЛ. Команда лидирует в национальном первенстве, имея в своем активе 9 очков.

«Фулхэм»

«Дачники» с 4 баллами идут на 12 месте. В активе лондонцев одна ничья, одна победа и одно поражение. Отставание от лидера составляет солидные пять очков.

Статистика

История противостояния клубов насчитывает 70 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты:

Факты о командах:

«Манчестер Сити» побеждает в 14 последних очных матчах;

в последних 5 играх «Фулхэм» пропускает в среднем 1.40 гола, и забивает в среднем 1.20 гола за игру;

«Фулхэм» пропускает в 4 последних матчах;

«Фулхэм» забивает в 3 последних матчах «Манчестер Сити»;

в последних 5 играх «Манчестер Сити» пропускает в среднем 0.60 гола, и забивает в среднем 1.60 гола за игру;

«Манчестер Сити» пропускает в 3 последних матчах;

«Манчестер Сити» забивает в 30 последних матчах против «Фулхэма».

Наш прогноз на игру

«Горожане», безусловно – фаворит предстоящей встречи. Вероятно, подопечные Гвардиолы наберут три очка, и укрепят свое лидерство в АПЛ. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.15).