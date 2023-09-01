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    • «Манчестер Сити» – «Фулхэм»: прогноз на матч 4 тура АПЛ, 2 сентября

    «Манчестер Сити» – «Фулхэм»: прогноз на матч 4 тура АПЛ, 2 сентября

    В 4 туре АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Фулхэмом». Игра состоится в субботу, 2 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» с ходу взялись за дело. Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали три победы в трех стартовых матчах АПЛ. Команда лидирует в национальном первенстве, имея в своем активе 9 очков.

    «Фулхэм»

    «Дачники» с 4 баллами идут на 12 месте. В активе лондонцев одна ничья, одна победа и одно поражение. Отставание от лидера составляет солидные пять очков.

    Статистика

    История противостояния клубов насчитывает 70 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты:

    • 30.04.2023 «Фулхэм» – «Манчестер Сити» 1:2;
    • 05.11.2022 «Манчестер Сити» – «Фулхэм» 2:1;
    • 05.02.2022 «Манчестер Сити» – «Фулхэм» 4:1;
    • 13.03.2021 «Фулхэм» – «Манчестер Сити» 0:3;
    • 05.12.2020 «Манчестер Сити» – «Фулхэм» 2:0.

    Факты о командах:

    • «Манчестер Сити» побеждает в 14 последних очных матчах;
    • в последних 5 играх «Фулхэм» пропускает в среднем 1.40 гола, и забивает в среднем 1.20 гола за игру;
    • «Фулхэм» пропускает в 4 последних матчах;
    • «Фулхэм» забивает в 3 последних матчах «Манчестер Сити»;
    • в последних 5 играх «Манчестер Сити» пропускает в среднем 0.60 гола, и забивает в среднем 1.60 гола за игру;
    • «Манчестер Сити» пропускает в 3 последних матчах;
    • «Манчестер Сити» забивает в 30 последних матчах против «Фулхэма».

    Наш прогноз на игру

    «Горожане», безусловно – фаворит предстоящей встречи. Вероятно, подопечные Гвардиолы наберут три очка, и укрепят свое лидерство в АПЛ. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.15).

    Источник: Бомбардир

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    01.09.2023 23:10
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