В Мексике игрок засунул пальцы между ягодиц соперника и был удален после просмотра VAR

В матче чемпионата Мексики «Керетаро» – «Атлас» (1:2) случилось удаление за необычное нарушение.

Футболист «Керетаро» Омар Мендоса во время единоборства засунул пальцы между ягодиц соперника Хуана Сапаты. Эпизод посмотрели на VAR и решили удалить провинившегося спортсмена.

Мендоса попытался оспорить удаление.

Сапата после контакта с Мендосой забил победный гол в матче.

34-летний нарушитель Мендоса стоит 700 тысяч евро.

Всю карьеру он проводит на родине.

Скриншот трансляции Fox Sports