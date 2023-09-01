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    • В Мексике игрок засунул пальцы между ягодиц соперника и был удален после просмотра VAR

    В Мексике игрок засунул пальцы между ягодиц соперника и был удален после просмотра VAR

    В матче чемпионата Мексики «Керетаро» – «Атлас» (1:2) случилось удаление за необычное нарушение.

    Футболист «Керетаро» Омар Мендоса во время единоборства засунул пальцы между ягодиц соперника Хуана Сапаты. Эпизод посмотрели на VAR и решили удалить провинившегося спортсмена.

    Мендоса попытался оспорить удаление.

    • Сапата после контакта с Мендосой забил победный гол в матче.
    • 34-летний нарушитель Мендоса стоит 700 тысяч евро.
    • Всю карьеру он проводит на родине.

    Скриншот трансляции Fox Sports

    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2023 20:18
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1318

      k611 1 сентября, 22:15

      Вот оно чо Михалыч...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1860

      Таврида 1 сентября, 21:23

      "Сапата после контакта с Мендосой забил победный гол в матче."
      Но ведь сработало же, может к нашим кривоногим футболлерам метод применить?)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11761

      "supermax" 1 сентября, 21:18

      миниатюра "семёныч и клинер"

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18728

      DVOK68 1 сентября, 20:51

      Хня какая-то...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19614

      NewLife 1 сентября, 20:39

      Лучше бы в губы поцеловал для большего кипижа))

      0
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