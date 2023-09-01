В Мексике игрок засунул пальцы между ягодиц соперника и был удален после просмотра VAR

В матче чемпионата Мексики «Керетаро» – «Атлас» (1:2) случилось удаление за необычное нарушение.
Футболист «Керетаро» Омар Мендоса во время единоборства засунул пальцы между ягодиц соперника Хуана Сапаты. Эпизод посмотрели на VAR и решили удалить провинившегося спортсмена.
Мендоса попытался оспорить удаление.
- Сапата после контакта с Мендосой забил победный гол в матче.
- 34-летний нарушитель Мендоса стоит 700 тысяч евро.
- Всю карьеру он проводит на родине.
Скриншот трансляции Fox Sports
Источник: «Бомбардир»